السعودية تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين

فازت السعودية بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين، والتي ستقود أعمال الإتحاد للسنوات الأربع القادمة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ حضور السعودية داخل هذا الكيان الإعلامي الدولي، وذلك عبر انتخاب رئيس هيئة الصحفيين السعوديين عضوان الأحمري ممثلًا للسعودية في اللجنة التنفيذية.

ويأتي هذا الفوز في ظل منافسة دولية قوية شهدها الاتحاد، خاضتها أكثر من 148 دولة على المقاعد المطروحة وتمكنت 16 دولة فقط من الفوز بعضوية اللجنة التنفيذية، ما يظهر حجم الثقة الدولية التي تحظى بها السعودية ومكانتها المتنامية في قطاع الإعلام والصحافة.

ويعزز هذا الإنجاز الحضور السعودي في المؤسسات الإعلامية الدولية، ويفتح المجال أمام مشاركة أكبر في صناعة القرارات المتعلقة بمهنة الصحافة عالمياً، إلى جانب نقل التجربة السعودية الإعلامية إلى المنصات الدولية.

من جانبه قال الأحمري إن هذا الفوز يمثل ثقة النقابات المهنية الدولية بما تقدمه الهيئة وما قدمته منذ انطلاقتها قبل أكثر من 22 عاماً وأضاف: "هذا الإنجاز يمثل عمل زملائي في مجلس الإدارة والأمانة العامة، لقد حققنا جزءاً من أهداف الهيئة بالحضور الدولي عبر رئاسة المكتب التنفيذي لصحافيي غرب آسيا واليوم عبر الفوز بعضوية اللجنة التنفيذية وسنواصل العمل من أجل حضور دولي أكبر يليق بمكانة السعودية".

وكانت الهيئة قد شاركت في فعاليات كونجرس الصحافة الدولي في العاصمة الفرنسية باريس، من خلال وفد ترأسه الأحمري و أعضاء مجلس الإدارة لمى الشثري ومي الشريف وحامد الشهري.