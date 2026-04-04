حققت السعودية إنجازًا عالميًا جديدًا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بعد فوزها بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة لعام 2026 عن مبادرتي "بنك البيانات الوطني" ومنصة "استشراف"، ممثلة في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وذلك عقب منافسة دولية شهدت مشاركة أكثر من 700 مبادرة من 62 دولة، في تأكيد جديد على ريادة السعودية في التحول الرقمي والابتكار الحكومي.

أرفع جائزة أممية في التميز الحكومي

تُعد جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة أرفع جائزة أممية تُمنح للتميّز والابتكار في القطاع الحكومي، وتُكرّم المبادرات الحكومية ذات الأثر المتميز في تطوير الخدمات العامة، وتعزيز كفاءة الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين على المستوى الدولي، وذلك في إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سلسلة إنجازات السعودية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، تزامنًا مع عام الذكاء الاصطناعي 2026.

تعزيز الريادة في البيانات والذكاء الاصطناعي

يأتي الفوز في ظل الدعم المتواصل والمستمر الذي تحظى به "سدايا" من القيادة السعودية، للنهوض بدورها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالسعودية إلى الريادة العالمية ضمن الاقتصادات القائمة على التقنيات المتقدمة.

دعم الاقتصاد الرقمي وصناعة القرار

يُعد "بنك البيانات الوطني" أحد أبرز الممكنات الوطنية التي طورتها "سدايا" لرفع جودة البيانات وتسهيل مشاركتها بين الجهات، بما يدعم بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات، ويُسهم في تحسين كفاءة الخدمات الرقمية وموثوقيتها، وتعزيز جودة صناعة القرار.

"استشراف" .. منصة وطنية للتنبؤ ودعم اتخاذ القرار

تمثل "استشراف" منصة وطنية متقدمة تعتمد على تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار واستباق التحديات المستقبلية، من خلال توفير مؤشرات وتحليلات ورؤى تنبؤية تسهم في رفع جاهزية الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة التخطيط وصناعة السياسات.

تسليم الجائزة في منتدى الأمم المتحدة في جورجيا

من المقرر أن تتسلّم "سدايا" الجائزة خلال حفل التتويج المقرر يوم 25 يونيو 2026، ضمن فعاليات منتدى الأمم المتحدة للخدمة العامة الذي تحتضنه مدينة تبليسي في جورجيا.

فوز السعودية يعزز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي

يظهر فوز المملكة، ممثلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بجائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2026، الدعم الذي تحظى به من القيادة، ويؤكد التقدم الذي أحرزته في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء.

وجاء الإنجاز من خلال "بنك البيانات الوطني" ومنصة "استشراف"، اللذين يجسدان نجاح المملكة في بناء منظومة رقمية متقدمة تدعم صناعة القرار واستشراف التحديات بالاعتماد على التقنيات الحديثة.

كما يعزز الفوز المكانة الدولية للسعودية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، ويتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على البيانات والابتكار، ورفع كفاءة العمل الحكومي، وتحسين جودة الحياة.