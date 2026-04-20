السعودية تفتح شهية الأندية العالمية باستقطابات واستثمارات في القطاع الرياضي

تسعى السعودية لاستقطاب استثمارات أجنبية في القطاع الرياضي في مختلف الألعاب، وتسريع نمو الشراكات بين مختلف الجهات المحلية والدولية، بما ينعكس على القطاع ومساهمته في الناتج المحلي السعودي.

أحدث هذه المساعي تمثل في منتدى الاستثمار الرياضي الذي انعقد في الرياض، اليوم، لدعم نمو الصناديق الاستثمارية وتمويل المشاريع الرياضية، بما يعزز من تطوير أدوات الاستثمار ورفع كفاءة العوائد.

وذكر لـ"الاقتصادية"، مدير تطوير الاستثمارات الرياضية في وزارة الاستثمار السعودية، باسم إبراهيم، على هامش المنتدى، فإن حجم الاستثمارات الرياضية في السعودية يصل إلى مليار ريال سنويا، تشكل الاستثمارات الأجنبية منها نحو 25-20%.

ويهدف المنتدى إلى ربط الفرص الاستثمارية بصناع القرار، ويوفر بيئة احترافية تمكن من عقد الشراكات وإطلاق المشاريع، بما يعزز دور الاستثمار الرياضي كأحد الممكنات الاقتصادية المهمة.

اتفاقيات مليارية ومبادرات نوعية في أول أيام المنتدى

وقال لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستثمار الرياضي إبراهيم البكري: إن المنتدى سيشهد اتفاقيات ضخمة ويربط المستثمرين بالجهات الحكومية، منوها إلى أن ارتفاع الفرص الاستثمارية يظهر زيادة الوعي بأهمية القطاع الرياضي.

وأكد أن القطاع الخاص معزز ومساعد ومساند للقطاع الحكومي في السعودية وتحديدا في القطاع الرياضي، فيما يأتي المنتدى كحلقة وصل بين الشركاء.

وتوفر السعودية بيئة استثمارية جاذبة، مدعومة بالتشريعات الممكنة، والبنية التحتية المتقدمة، والمبادرات الحكومية الداعمة، ما يعزز من مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمارات.

وشهد اليوم الأول من المنتدى، إعلانات بشأن اتفاقيات ومبادرات نوعية، أبرزها مشروع مدينة الدمام الرياضية باستثمار يصل إلى مليار ريال.

وخلال المنتدى أيضا، عملت السعودية على الترويج للفرص الاستثمارية السعودية أمام شركات وفرق عالمية، بما ينعكس على مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي ذلك في وقت تسعى فرق عالمية للحصول على فرص الاستثمارية رياضية في عدد من الألعاب الرياضية، ووضع موطئ قدم لها في السوق السعودية في ظل التنظيمات التي تشهدها في عدة قطاعات.

مفاوضات مع نيوكاسل وتشيلسي وليفربول للاستثمار

وكشف لـ"الاقتصادية" مدير تطوير الاستثمارات الرياضية في وزارة الاستثمار السعودية، باسم إبراهيم، عن مفاوضات مع نيوكاسل وتشيلسي وتوتنهام، وليفربول، وأندية عالمية أخرى للاستثمار في السعودية.

إبراهيم أضاف، أن نادي إنتر ميلان اتخذ السعودية وجهة استثمارية لإيجاد مصادر دخل إضافية، إلى جانب يوفنتوس الذي بدأ بتأسيس أكاديميات في المملكة، وأيضا ريال مدريد الذي وقع شراكة مع مجموعة من المدارس السعودية.

وأكد دعوة المستثمرين من أنحاء العالم لاستكشاف فرص تملك الأندية السعودية، فضلا عن دعم المستثمر بالأرقام وبالدراسات والمعلومات التي يحتاجها، في وقت يبلغ حجم الاستثمارات الرياضية مليار ريال سنويا، تشكل الاستثمارات الأجنبية منها نحو 25-20%.

81 % نسبة إنجاز ملعب أرامكو من المخطط العام

فيما يتعلق بأبرز مشروع يجري العمل فيه ضمن القطاع الرياضي اليوم في السعودية، قال إبراهيم إن المشروع يتمثل في ملعب أرامكو بالشراكة مع "روشن"، مضيفا أن المشروع "يستحق الإشادة".

وتشهد السعودية تطور في بيئة الأعمال وتكامل في المنظومة الاستثمارية، ما يسهم في فتح آفاق واسعة أمام المستثمرين في القطاع.

من ناحيته، وبشأن مستجدات ملعب أرامكو، قال لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للملعب، ماثيو كيتل، إن نسبة إنجاز المشروع بلغت 81% من المخطط العام بالكامل البالغ مساحته الإجمالية نحو 850 ألف متر مربع.

أشار إلى أنه يجرى تجهيز 47 ألف مقعد لمباريات كرة القدم، فيما يمكن توسيعها إلى 55 ألف مقعد للحفلات الموسيقية.

توقع كيتل الانتهاء من أعمال البناء خلال خريف العام الجاري، ليتم بعدها افتتاحه رسميا، على أن تكون بطولة كأس آسيا التي تقام في يناير حتى أوائل فبراير 2027، أول حدث رئيسي للملعب.