السعودية تغرم منشآت لمخالفات التواطؤ في العطاءات الحكومية

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة فرض غرامات مالية تجاوزت مليوني ريال على 9 منشآت تجارية، بعد ثبوت مخالفتها لنظام المنافسة من خلال التواطؤ والتنسيق في العطاءات والعروض الحكومية، في خطوة تستهدف تعزيز النزاهة والشفافية وحماية المنافسة العادلة في السوق السعودية.

مخالفات في عدة قطاعات

أوضحت الهيئة أن المنشآت المشمولة بالعقوبات تنشط في عدد من القطاعات، من بينها تركيب معدات الاتصالات، والبيع بالتجزئة للقرطاسية والأدوات المكتبية والصحف والمجلات، إضافة إلى بيع الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، وتنظيم الفعاليات الترفيهية.

وأكدت الهيئة أن المخالفات تمثلت في التواطؤ والتنسيق في العطاءات الحكومية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لأحكام نظام المنافسة، ويؤثر سلبًا في عدالة المنافسة وكفاءة الإنفاق في المشاريع الحكومية.

تفاصيل الغرامات

جاءت الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة على النحو التالي بحسب بيان الهيئة العامة للمنافسة اليوم الخميس: "شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الإلكترونية: 1,175,652 ريالًا، شركة قنوات الخبرة: 684,542 ريالًا، شركة حلول خط الطاقة للتجارة: 75,269 ريالًا، مؤسسة صفوة الإمدادات للتجارة: 27,161 ريالًا، مؤسسة ركونا للتجارة: 14,125 ريالًا".

إلى جانب: "شركة ألما الديار التجارية: 12,305 ريالات"، "وكالة ليال الاحتراف للدعاية والإعلان: 5,880 ريالًا"، و"مؤسسة الجيل المدهش للإنتاج الفني: 3,800 ريال"، ومؤسسة الأهداف الكبيرة للدعاية والإعلان: 3,534 ريالًا".

تعزيز المنافسة العادلة

تأتي الإجراءات ضمن جهود الهيئة العامة للمنافسة لتعزيز الامتثال لنظام المنافسة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية والتواطؤ في المنافسات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة السوق، وحماية مصالح المستهلكين والمستثمرين، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في بيئة الأعمال في السعودية.