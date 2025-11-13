كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص وشركة "القدية للاستثمار" عن قائمة الشركات التي تقدمت برغبتها للمشاركة في مشروع قطار القدية السريع.

القائمة المعلنة اليوم الخميس تضم 145 شركة، مقسمة على 6 فئات، وتشمل المطورين والموردين والمشغلين والمستثمرين واستشارات الإدارة والتصميم.

كانت الهيئة بدأت في 22 سبتمبر الماضي بالشراكة مع المركز الوطني للتخصيص و"القدية للاستثمار" مرحلة تسجيل الشركات والكيانات الراغبة في المنافسة على تنفيذ "المرحلة الأولى" من المشروع عبر نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من المطار إلى القدية في 30 دقيقة

يهدف قطار القدية السريع إلى ربط مطار الملك سلمان الدولي، ومركز الملك عبدالله المالي "كافد"، ومدينة القدية خلال "30 دقيقة"، من خلال مسار تصل سرعته إلى 250 كيلومترا في الساعة.

سيُمثل المشروع عنصرا رئيسيا في منظومة النقل في مدينة الرياض، وسيُسهم في تقديم تجربة تنقل حضرية ومتكاملة مع شبكة النقل العام التي أُطلقت أخيرًا في مدينة الرياض.

يأتي المشروع في إطار جهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، وشركة القدية للاستثمار، لإيجاد شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تطوير منظومة النقل في مدينة الرياض، وتحسين مستوى جودة الحياة لسكانها وزائريها، وتعزيز نموها الحضري المُستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.