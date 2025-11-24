تعتزم السعودية توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص بنسبة 15%، اعتبارا من نوفمبر العام المقبل، وفقا لبيان وزارة الموارد البشرية اليوم.

القرار شمل 12 مهنة منها، مدرب رياضي، مدرب كرة قدم محترف، مشرف رياضي، مدرب رياضي خاص، مدرب ألعاب قوى محترف.

ووفقا للبيان سيتم تطبيق نسبة التوطين على المنشآت التي يعمل بها 4 عاملين فأكثر، ويأتي هذا القرار لتوفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وتقدم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برامج الدعم اللازمة لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، التأهيل، التوظيف، الاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

تقيد المنشآت بتطبيق الأحكام يجنبها العقوبات النظامية

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح تفاصيل القرار ونسبة التوطين والمهن المستهدفة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المنشآت المخالفة.

ويأتي هذا الإعلان تجسيدًا للتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الرياضة، والتي ستتولى بدورها متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.