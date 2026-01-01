أطلقت وزارة الحج والعمرة، تأشيرة العمرة متعددة الدخول، التي تتيح للمستفيد دخول السعودية عدة مرات خلال مدة صلاحيتها البالغة 365 يوما من تاريخ الإصدار، بهدف تيسير رحلة المعتمر، وتوفير خيارات أكثر مرونة للتخطيط للزيارة وأداء العمرة.

الوزارة أوضحت أن مدة الإقامة المتاحة تحتسب بصورة تراكمية من إجمالي 90 يوما، وفق عدد أيام بقاء المعتمر في المملكة خلال كل زيارة، بما يمنحه إمكانية الاستفادة من التأشيرة في زيارات متعددة طوال مدة صلاحيتها، وفق الضوابط التنظيمية المعتمدة.

بينت أن الاستفادة من التأشيرة تتطلب شراء باقة خدمات من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين في منظومة "نسك" لكل زيارة، على ألا تتجاوز مدة الباقة عدد الأيام المتبقية والمتاحة في التأشيرة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لمدد البرامج والخدمات المقدمة للمعتمرين، وأضافت أن دخول المملكة بموجب التأشيرة يرتبط بإصدار تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك" قبل القدوم، ومواءمة موعد التصريح مع تواريخ الباقة المعتمدة، إلى جانب استيفاء متطلبات أهلية السفر والدخول.

أشارت إلى أن مسار الزيارة الأولى يبدأ بشراء حزمة الخدمات عبر أحد مقدمي الباقات المتاحين في منظومة "نسك"، ثم تقديم طلب إصدار التأشيرة واستكمال معالجته لدى الجهات المختصة، والتحقق من أهلية السفر قبل صعود المستفيد إلى الطائرة، وصولا إلى تسجيل بيانات الدخول عند الوصول وتحديثها عند المغادرة، بما يشمل احتساب مدة الإقامة المتبقية.

في الزيارات اللاحقة، يشتري حامل التأشيرة باقة جديدة من أحد مقدمي الخدمات المعتمدين، ويصدر تصريح العمرة عبر تطبيق "نسك"، ثم تستكمل إجراءات التحقق من استيفاء متطلبات الدخول وأهلية السفر، قبل تسجيل بيانات الدخول والخروج وتحديث الرصيد المتبقي من مدة الإقامة.

لفتت إلى إيقاف تفعيل حالة التأشيرة بعد كل مغادرة، على أن يعاد تفعيلها للزيارة التالية بعد استيفاء المتطلبات التنظيمية، كما لا تفعل خلال موسم الحج، ابتداء من 1 ذي القعدة وحتى 13 ذي الحجة.