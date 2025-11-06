دشّن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة منصة "رياضي" الإلكترونية التي تمكن الجهات والأفراد من تقديم وتنفيذ خدماتهم إلكترونيًا ضمن منظومة عمل تسهم في تطوير الأداء الرياضي وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية.

جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية 2025 الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية في الرياض، التي تهدف إلى توحيد قنوات الوصول إلى الخدمات الإلكترونية في القطاع الرياضي.

ممكنات الرقمية تزيد المشاركة في الفعاليات الرياضية

المنصّة تسعى إلى زيادة مشاركة الجهات والأفراد في الفعاليات والأنشطة الرياضية عبر الممكنات الرقمية التي تسهل رحلة المستفيد من الخدمات الإلكترونية باختصار الوقت والجهد، إضافة إلى توفير بيانات القطاع الرياضي بشكل لحظي ودقيق من خلال قنوات آمنة وتفاعلية، علاوة على المساهمة في رفع كفاءة الأداء الإداري والتشغيلي في مختلف الجهات التابعة للقطاع الرياضي.

كما تقدم المنصة عددًا من الخدمات، من أبرزها الخدمات الخاصة بالاستثمار في القطاع الرياضي، وحجز المنشآت الرياضية، علاوة على التقديم على الرخص والعضويات، وكافة خدمات الرياضيين، إضافة إلى خدمات خاصة بالاتحادات الرياضية.

دمج 3 منصات تدعم أكثر من 20 جهة

وتُعد "رياضي" ثمرة لعمل تكاملي طيلة الفترة الماضية، من خلال دمج ثلاث منصات رقمية في منصة واحدة تدعم أكثر من 20 جهة تابعة للقطاع الرياضي، وتقدم أكثر من 50 خدمة إلكترونية، مع أتمتة الإجراءات والخدمات بنسبة (100%).

ويحقق هذا المشروع توافقاً كاملاً مع كود المنصات الحكومية الموحّد الذي أقرّته هيئة الحكومة الرقمية، لضمان تقديم خدمات رقمية بمعايير موحدة على مستوى الأجهزة الحكومية، وبما يواكب تطلعات المستفيدين نحو خدمات أكثر كفاءة وسلاسة.

تعزز المنصّة جهود بناء بيئة رياضية رقمية متكاملة وتدعم النمو والاستدامة، وتطوير القطاع الرياضي لتمكينه من تقديم خدمات تواكب التحول الرقمي الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية.