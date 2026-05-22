السعودية تضيف خدمة شحن جديدة لتعزيز الربط الملاحي مع الأسواق العالمية

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية عن إضافة خدمة الشحن الملاحية الجديدة (Ocean Rise Express (OCR التابعة لشركة "CMA CGM" إلى ميناء جدة الإسلامي؛ لتعزيز الربط الملاحي بين السعودية والأسواق العالمية، ودعم انسيابية سلاسل الإمداد ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بالميناء.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ كوبي، وناغويا، ويوكوهاما في اليابان، وشيامن ويانتيان ونانشا في الصين، إضافة إلى موانئ روتردام في هولندا، وهامبورغ في ألمانيا، وساوثهامبتون في المملكة المتحدة، عبر سفن تصل طاقتها الاستيعابية إلى 10 آلاف حاوية قياسية.

خدمة الشحن الملاحية الجديدة تعد رقم 21 التي تمت إضافتها إلى موانئ المملكة خلال الوضع الراهن.

يأتي ذلك ضمن جهود "موانئ" لتعزيز تنافسية ميناء جدة الإسلامي على خارطة النقل البحري العالمية، ودعم حركة التجارة الدولية، وتمكين الوصول إلى أسواق عالمية جديدة؛ بما يعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للتجارة الدولية، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.

ويُذكر أن ميناء جدة الإسلامي يُعد أحد أهم الموانئ الاستراتيجية في المملكة على البحر الأحمر، ويؤدي دورًا محوريًا في ربط المملكة بالأسواق العالمية، ويمتلك بنية تحتية متطورة ومرافق لوجستية متكاملة تسهم في تعزيز حركة التجارة الدولية وخدمة سلاسل الإمداد العالمية.