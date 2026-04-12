السعودية تصدر 221 ترخيصًا صناعيًا جديدًا في فبراير

أصدرت السعودية 221 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر فبراير، بالتوازي مع بدء الإنتاج في 112 مصنعًا جديدًا خلال الفترة ذاتها، وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم

وأوضح التقرير، الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري، أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة تجاوز 2.6 مليار ريال، مع توقعات بأن تسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 1,995 فرصة وظيفية في مختلف مناطق السعودية.

"الاستثمار الجريء" تطوّر منصة ذكاء اصطناعي تعزز منظومة الاستثمار الخاص في السعودية

وفي المقابل، بلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال فبراير نحو 890 مليون ريال، مع توفير ما يقارب 1,902 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار نمو القاعدة الصناعية في المملكة وتسارع وتيرة دخول المصانع إلى مرحلة التشغيل الفعلي.

وأكدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس الحراك الصناعي المتنامي، مشيرة إلى أنها تواصل إصدار تقارير دورية عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، بهدف تعزيز الشفافية ومتابعة تطورات القطاع الصناعي، بما يشمل حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج.

حركة عبور مضيق هرمز تصعد لأعلى مستوى في أسابيع مع تزايد اتفاقات المرور

ويأتي ذلك في إطار دعم مسيرة النمو الصناعي وتعزيز تنافسية القطاع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية في المملكة.