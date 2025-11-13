الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية مذكرة تفاهم مع شركة "جوبي أفياشن"، بهدف تسريع اعتماد ونشر "التاكسي الطائر" في المملكة.

وقالت الشركة المتخصصة في تطوير التاكسي الجوي الكهربائي والمدرجة في بورصة نيويورك في بيان لها، إن المذكرة تهدف إلى إنشاء عملية اعتماد مبسطة ترتكز على معايير هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية كأساس تنظيمي، ما يسرع عملية الاعتماد المحلي في السعودية.

وأضافت أنها تقترب من المرحلة النهائية من الحصول على شهادة النوع من هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، والتي تتضمن قيام طياري الهيئة باختبار أداء الطائرة وسلامتها بشكل مباشر.

3 مبادرات للحصول على شهادة من "الطيران الأمريكية"

أوضحت انه لدعم تطوير الإطار التنظيمي لخدمات التاكسي الطائر في السعودية، ستركز جوبي والهيئة على ثلاث مبادرات أساسية تستند إلى جهود الشركة للحصول على شهادة النوع من هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، بينها توفير الخبرة الفنية في مجالات تصميم الأنواع والإنتاج والتشغيل لتوجيه عملية تطوير إطار تنظيمي شامل يضمن النشر الآمن والفعال والقابل للتطوير للطائرات المتطورة في مجال النقل الجوي داخل السعودية.

أما المبادرة الثانية تتمثل في التعاون في مجال معايير الصلاحية للطيران، لضمان كفاءة عملية التحقق من شهادة النوع الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية، ولآخر المبادرات تطوير ومواءمة اللوائح الرئيسية لتمكين المرحلة الأولية من العمليات، بما في ذلك أطر ترخيص الطيارين والصيانة وتكامل المجال الجوي.

وذكرت أن السعودية ستنضم إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والإمارات كسوق رئيسي آخر لإطلاق خدمة سيارات التاكسي الطائر من جوبي.