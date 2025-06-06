



أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن السعودية تمضي بثبات نحو تعزيز اقتصادها غير النفطي، مستندة إلى خطط صناعية ضخمة واستثمارات تتجاوز 500 مليار دولار قيد التنفيذ، وذلك خلال تصريحاته في المؤتمر العام الـ21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" المنعقد في الرياض.

قطاع سيارات جديد بقيمة 24 مليار دولار بحلول 2030

كشف الخريف أن السعودية تسير على الطريق الصحيح لإنشاء قطاع سيارات متكامل يسهم بنحو 24 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030، ويوفر أكثر من 30 ألف فرصة عمل. وأوضح أن هذا التوجّه يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 لزيادة تنويع القاعدة الاقتصادية ورفع مساهمة التقنيات الحديثة في الصناعة.

تصنيع مؤتمت وتعزيز الابتكار

أشار الوزير إلى أن السعودية تعمل على بناء قطاع صناعي مؤتمت يعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مشدداً على أن الابتكار أصبح حجر الزاوية في تطوير الصناعة الوطنية عبر الاستفادة من التكنولوجيا والاتصالات وتنمية مهارات الكوادر البشرية.

تمكين المرأة ومضاعفة مشاركتها الصناعية

في إطار التنمية البشرية، أكد الخريف أن "التصنيع الحديث مسعى بشري مشترك"، وأن السعودية أولت اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة داخل الصناعة من خلال برامج تدريبية متخصصة. وأشار إلى أن إنشاء الأكاديمية الوطنية للتصنيع أسهم في مضاعفة مشاركة المرأة في القطاع، في خطوة تعزز الكفاءات الوطنية وتدعم استدامة النمو الصناعي.

نحو 30 ألف معمل بحلول 2035

وذكر وزير الصناعة أن الاستثمارات الجارية تهدف إلى توسيع القاعدة الصناعية للسعودية وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للصناعات الإستراتيجية، موضحاً أن السعودية تستهدف بحلول 2035 تأسيس قاعدة صناعية متقدمة تضم نحو 30 ألف معمل، ما يدعم توجهات السعودية نحو التحوّل إلى مركز صناعي رائد إقليمياً وعالمياً.

تخصصات صناعية متنامية وآفاق جديدة

استعرض الخريف نمو عدة تخصصات صناعية في السعودية، تشمل الصناعات الدوائية، والصناعات الكيميائية، والمواد المتجددة، مؤكداً توجه السعودية بحلول 2030 لترسيخ حضورها في مجالات صناعية جديدة مثل الأقمار الصناعية، وتخزين الطاقة، والروبوتات، بما يبرز التوسع في القطاعات المستقبلية ذات القيمة العالية.

توجه سعودي لزيادة الصناعات التحويلية المتكاملة والأساسية

قال لـ"الاقتصادية" المهندس خالد السالم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع إن إجمالي حجم الاستثمارات في مدن الهيئة بلغ نحو 1.5 تريليون ريال، معظمها في الصناعات الأساسية، في حين تتوجه السعودية لزيادة حصة الصناعات التحويلية وربطها بالصناعات الأساسية القائمة، بما يخلق تكاملا يوفر قيمة مضافة أعلى.

السالم أوضح علي هامش المؤتمر، أن العديد من الاستثمارات الجديدة تأتي بنموذج متكامل، حيث يجلب المستثمر الصناعة الأساسية إلى جانب الصناعات التحويلية التابعة لها، وهو توجه تدعمه وزارتي الصناعة والطاقة عبر منح محفزات للمستثمرين الذين يقدمون صناعات تحويلية مرتبطة بالإنتاج الأساسي.

مشروع ضخم في ينبع بـ 37 مليار ريال

أشار السالم إلى مشروع ضخم في ينبع بقيمة تقدر بنحو 37 مليار ريال، يتضمن اشتراط تطوير صناعات تحويلية نهائية ووسيطة قائمة على إنتاج الألمنيوم، إضافة إلى مشاريع أخرى في الجبيل تتعلق بخلطات متخصصة من البولي بروبيلين، توجه لصناعات مثل السيارات والطائرات، بدلا من الإنتاج العام التقليدي.

ما هي أبرز اهتمامات المستثمرين الجدد؟

وفيما يتعلق باهتمامات المستثمرين الجدد، أوضح السالم أن الطلبات متنوعة، إلا أن التركيز الأكبر ينصب على القطاع التعديني والقطاع البتروكيماوي، لاسيما مع مشاريع ربط مصافي النفط بالمنتجات البتروكيماوية ضمن توجه تحويل السوائل إلى بتروكيماويات.

وتطرق السالم إلى آخر مستجدات مشاريع البنية التحتية للنقل، مبينا أنه تم إطلاق شبكة سكة الحديد في الجبيل، ويجري العمل حاليا على ربط رأس الخير بالجبيل ومنها إلى الرياض، بما يعزز حركة البضائع والمواد التشغيلية للمصانع.

تخصيص موقع قرب مطار الجبيل لأحد المستثمرين العالميين

أكد بدء العمل على تشغيل مطار الجبيل بعد صدور الموافقة، ليخدم الطيران الخاص والشحن، مشيرا إلى تخصيص موقع قرب المطار لأحد المستثمرين العالميين لتطوير خدمات لوجستية.

وقال إن مشروع "الجسر البري" يمثل أحد أهم المشاريع في منظومة النقل الوطني، وفق ما ذكره وزير النقل في وقت سابق، مشيرا إلى أن المشروع يشمل ربط ينبع الصناعية بالرياض ورابغ وجدة، بما يعزز التكامل بين المدن الصناعية، خاصة مع ارتفاع الطاقة الإنتاجية في ينبع بما يفوق القدرة الاستيعابية الحالية للميناء.

ما هي الفائدة من تلك المشاريع والتحولات؟

قال المهندس خالد السالم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع، إن هذه المشاريع والتحولات ستسهم في تعزيز جذب الاستثمارات العالمية، ودعم التكامل الصناعي، ورفع القدرة التنافسية لمدن الهيئة الملكية على المستوى الدولي.

وأوضح السالم أن الهيئة تشهد تحولا استراتيجيا جوهريا في دورها، يتجاوز توفير البنية التحتية الأساسية للمجمعات الصناعية الكبرى، ليشمل تمكين القطاع الخاص وتطوير منظومة خدمات تكاملية تستجيب لمتطلبات الصناعات المتقدمة والتحول الصناعي الذي تشهده المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

مشروعات التقاط الكربون والهيدروجين الأخضر يشكل فرصة إستراتيجية

وأضاف: أن ما أعلنته وزارة الطاقة بشأن مشروعات التقاط الكربون والهيدروجين الأخضر يشكل فرصة إستراتيجية للمدن الصناعية التابعة للهيئة، مشيرا إلى أن هذه المدن ستكون موقعا مثاليا للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، في ظل توجه المستثمرين العالميين نحو مدن صناعية تتبنى التحول الرقمي والمبادرات الخضراء.

وأشار إلى وجود شراكات متعددة ضمن هذا التوجه، من بينها شراكات في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، ومشاريع لوجستية بالشراكة مع "سابك"، إلى جانب مشاريع متخصصة في مجالات الكشف والمعايرة، مؤكداً أن هذه الخدمات باتت ضرورة أساسية للصناعات في المدن الصناعية، وأن الهيئة تعمل على توفيرها من خلال تمكين الشركات الخاصة، بهدف جعل المدن أكثر جذبا للاستثمار.

5 مدن صناعية جديدة

من جهته، قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة خليل بن سلمة إن المرأة السعودية تشكّل اليوم أكثر من 40% من إجمالي القوى العاملة الصناعية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع نمو متسارع في تمثيلها بالمناصب الإدارية والقيادية.

المهندس بن سلمه أوضح في كلمته على هامش المؤتمر العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أن السعودية أطلقت خمس مدن صناعية جديدة ليصل إجمالي عدد المدن الصناعية إلى 39 مدينة، وكما قامت بتوسيع 4 مناطق اقتصادية خاصة قائمة بالفعل.

واضاف : بدأنا نتحول إلى مركز إقليمي لصناعات مثل الحديد والصلب الأخضر، والمركبات الكهربائية، وتصنيع مكونات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع أهداف إزالة الكربون عالميا ومع تركيز (اليونيدو) على الاستدامة.

وأشار إلى أن رؤية السعودية للتصنيع تتجاوز حدود البنية التحتية، حيث تؤكد الالتزام في بناء سلاسل قيمة تمكن الإنسان وتلهم الابتكار وتحافظ على البيئة.

ولفت بن سلمه إلى أن هناك آفاق واسعة وفرص ضخمة للشباب في السعودية، إذ إن أكثر من 65% من السكان هم دون سن 35، وهي شريحة سكانية تمثل طاقة إبداعية، مضيفا " من أجل توجيه هذه الطاقة وتسخير هذا الوعد، قامت مؤسسات مثل الأكاديمية الوطنية للصناعة وبرنامج مصانع المستقبل بتدريب أكثر من 80 ألف شاب وشابة من السعوديين في مجالات الروبوتات، والأتمتة، وأنظمة الإنتاج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي؛ وهي التقنيات التي ستشكل ملامح مستقبله"

بدوره، أكد مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" جيرد مولر أن السعودية تمثل قوة قيادية في العالم العربي والمنظمة حريصة على تعزيز التعاون المستقبلي.