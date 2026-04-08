السعودية ترحب بإعلان التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب السعودية بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وإعلان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، عن توصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين، منوهةً في هذا الإطار بالجهود المثمرة التي قام بها شريف، والمشير عاصم منير قائد قوات الدفاع ورئيس أركان الجيش الباكستاني في التوصل لهذا الاتفاق.

وقالت في بيان لها: "تؤكد السعودية دعمها لجهود الوساطة التي تقوم بها باكستان للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار ويعالج كافة القضايا التي تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار على مدى عدة عقود، وتؤكد المملكة في الوقت ذاته على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا للملاحة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م دون أية قيود".

وأضافت "تأمل السعودية أن يشكّل وقف إطلاق النار فرصةً للتوصل لتهدئة شاملة ومستدامة، بما يعزز أمن المنطقة، وأن تتوقف أي اعتداءات أو سياسات تمس سيادة دول المنطقة وأمنها واستقرارها".