السعودية تدين وتستنكر الاعتداء الإيراني على البحرين والكويت

أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإيراني على البحرين والكويت، بما في ذلك استهداف مطار الكويت ومنشآتها الحيوية، بحسب بيان لوزارة الخارجية اليوم.

وأكدت المملكة في البيان، رفضها القاطع للاعتداءات التي تمس سيادة الدول الخليجية، في خرق واضخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة الكويت "للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة والتي كان آخرها فجر اليوم، والتي استهدفت مجددا المنشآت المدنية والحيوية، ومنها مطار الكويت الدولي".

فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، استقبال المستشفيات 63 مصاباً في الاعتداء الإيراني على الكويت.

وقال السند، نقوم باستنفار صحي شامل منذ الساعات الأولى للاعتداء، موضحا أن المنظومة الصحية تواصل رفع جاهزيتها على مدار الساعة.

استئناف جزئي لرحلات مطار الكويت

إلى ذلك، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استئناف الرحلات جزئيا من مطار الكويت الدولي، بعدما علّقت حركة الملاحة الجوية إثر هجوم إيراني ألحق أضرارا جسيمة بعدد من مرافق المطار.

وأكدت الهيئة في بيان "استئناف رحلات الخطوط الجوية الكويتية فقط من مطار الكويت الدولي عبر مبنى الركاب (T4) وذلك بعد انتهاء الفرق الفنية والجهات المختصة من تقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة العمليات التشغيلية".

عودة متوقعة لـ70% من الإنتاج النفطي

في سياق متصل، قال الشيخ خالد ​أحمد الصباح، العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، إن الكويت ربما تستعيد إنتاجها ‌النفطي ‌إلى ​ما ‌يقارب ⁠70 ​% من مستوياته ⁠الطبيعية خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع بعد إعادة فتح ⁠مضيق هرمز.

أضاف خلال ‌مؤتمر ‌النفط ​والغاز ‌في الشرق الأوسط ‌الذي تنظمه ستاندرد اند بورز جلوبال إنرجي أن الـ 30 % المتبقية ستستغرق نحو شهر إضافي.

وتتوقع ⁠مؤسسة ⁠البترول الكويتية أيضا أن تعود مصافيها إلى مستويات الإنتاج الطبيعية في غضون ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.