السعودية تدين محاولة استهداف إيران لتركيا وأذربيجان

استنكرت السعودية وأدانت بأشد العبارات محاولة استهداف إيران لتركيا وأذربيجان، مشددة على أن هذه المحاولات الجبانة ضد البلدين، وتكرار إيران لسلوكها السافر تجاه دول المنطقة، يكشف عن نهج عدائي لا يمكن تبريره، ويتعارض مع القوانين والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد، وفقا لبيان وزارة الخارجية اليوم

وعبّرت المملكة عن تضامنها الكامل مع تركيا وأذربيجان حكومةً وشعبًا، وأكدت حق البلدين في حماية أمنها ومجالها الجوي وسلامة أراضيها ومواطنيها، مُثمنةً ما تقومان به من جهود لتجنّب التصعيد والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.