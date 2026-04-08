السعودية تدشّن مبادرة "البيئة التجريبية (Sandbox)" في القطاع البلدي والإسكاني





دشّن وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، مبادرة "البيئة التجريبية (Sandbox)"، لتسريع تبنّي الحلول الابتكارية، وتعزيز كفاءة تطوير الخدمات البلدية والإسكانية، من خلال تمكين الجهات من اختبار حلولها في بيئة واقعية وآمنة؛ تتضمن حلولًا تنظيمية وتشريعية داعمة.

تهدف المبادرة إلى معالجة التحديات المرتبطة بتطبيق الحلول على نطاق واسع، من خلال توفير بيئة منظمة تتيح تجربة المنتجات والنماذج التشغيلية، بما يسهم في تسريع التحقق من جدواها، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، والحد من المخاطر التشغيلية والمالية.

توفر "البيئة التجريبية" مسارًا عمليًا يمكّن الجهات المشاركة من تطوير حلولها بشكل تشاركي منذ المراحل الأولية، عبر تقييمها وتحسينها بصورة مستمرة، بما يعزز جاهزيتها للتطبيق ومواءمتها مع احتياجات القطاعات المختلفة.

وتعتمد المبادرة على نموذج عمل تكاملي يجمع الجهات ذات العلاقة من مختلف التخصصات، بهدف توحيد الجهود وتبادل الخبرات، وبناء حلول قائمة على البيانات والأدلة، بما يعزز كفاءة الخدمات ويسرّع وتيرة تطويرها.

وأكد الوزير، أن مبادرة "البيئة التجريبية (Sandbox)" تُمثل خطوة عملية نحو تسريع تحويل الحلول الابتكارية إلى تطبيقات واقعية قابلة للتوسع، ضمن إطار تنظيمي يضمن كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات.

وأوضح أن المبادرة ستسهم في تمكين الجهات من اختبار حلولها وفق معايير واضحة قائمة على البيانات، بما يعزز موثوقية النتائج ويدعم اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، ويرفع جاهزية الحلول للتطبيق على نطاق أوسع.

وأضاف أن "البيئة التجريبية" ستعمل على توسيع نطاق الشراكات مع القطاعات العام والخاص والثالث غير الربحي، وتحفيز تطوير نماذج عمل مبتكرة تدعم استدامة القطاع البلدي والإسكاني، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتعزيز منظومة الابتكار، ودعم تطوير بنية تحتية حضرية أكثر كفاءة واستدامة، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة.