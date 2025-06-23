تعتزم السعودية تعظيم الاستفادة من خبرات شركة IBM الأمريكية، من خلال الاستفادة من مركز أبحاث الشركة IBM Thomas J. Watson ، وأحدث التطورات التي تشهدها تقنيات الحوسبة الكمية لديها، خاصة في “مركز الابتكار الكمي”، بحسب بيان اليوم.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، للمقر الرئيس لشركة IBM في آرمونك بمدينة نيويورك، التقي خلالها رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM أرفيند كريشنا.

وبحث الجانبان فرص التعاون في مجال تطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات بين الجانبين، ودعم مشاريع الحوسبة الكمية.

وذلك إلى جانب العمل على بناء منصات البيانات المتقدمة، وتمكين الابتكار في مجالات البرمجيات والأنظمة الرقمية، وتطويرها بالاستفادة من قدرات مختبر IBM لتطوير البرمجيات في المملكة.

وتأتي زيارة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتعزيز تعاونها الدولي في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرائدة، بما يدعم مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد رقمي متقدم، ويُسهم في الارتقاء بالمملكة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.