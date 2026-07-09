عقد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله السواحه سلسلة اجتماعات مع عدد من كبرى الشركات العالمية، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ليب الشرق في هونج كونج، لبحث فرص الشراكة في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والاستثمار في التقنيات المتقدمة، بما يعزز نمو الاقتصاد الرقمي.

جاء ذلك بحضور محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس هيثم العوهلي، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي.

**شراكات مع Tencent Cloud وSony AI وBoyu Capital

اجتمع السواحه مع الرئيس التنفيذي لشركة Tencent Cloud والنائب الأول لرئيس شركة Tencent داوسون تونج، حيث ناقش الجانبان فرص التعاون في الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير البنية التحتية الرقمية.

كما اجتمع مع رئيس شركة Sony AI مايكل سبرانجر، وبحث آفاق الشراكة في أبحاث الذكاء الاصطناعي، وتطبيقاته المتقدمة، وتمكين الابتكار في القطاعات المستقبلية.

وفي إطار تعزيز الاستثمارات في التقنيات المتقدمة، التقى السواحه المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Boyu Capital الدكتور لويس تشيونج، حيث ناقش فرص الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ودعم منظومة الابتكار التقني وريادة الأعمال الرقمية.

الروبوتات الذكية تدعم الاقتصاد الرقمي

اختتم السواحه اجتماعاته بلقاء الرئيس التنفيذي لشركة Galbot هي وانج، وناقش فرص الشراكة في تطوير تقنيات الروبوتات الذكية والذكاء الاصطناعي، وتطبيقاتها الصناعية والخدمية، بما يسهم في تسريع تبني التقنيات المتقدمة.

وتأتي الاجتماعات ضمن مشاركة السعودية في مؤتمر ليب الشرق (LEAP East)، بهدف تعزيز الشراكات الدولية مع كبرى الشركات التقنية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم مستهدفات السعودية في بناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي.