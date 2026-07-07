أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي المرونة العالية للاقتصاد السعودي وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، مستعرضًا خلال اجتماعه، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء، الأثر الإيجابي للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها السعودية على معدلات النمو، ومن أبرزها استقرار معدل التضخم ضمن أدنى المستويات عالميًا، وتحقيق فائض في الميزان التجاري مدفوعًا بنمو الصادرات ، إلى جانب تعزيز مكانة المملكة قوةً اقتصاديةً ولوجستيةً محورية في المنطقة.

مناقشة الترتيبات التنظيمية للمجلس الصناعي

ناقش المجلس مشروع الترتيبات التنظيمية للمجلس الصناعي، كما اطّلع على الخطة التنفيذية لاستضافة السعودية المقار الرئيسية للمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، واتخذ حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

الاقتصاد السعودي يعزز مكانته الإقليمية

واستعرض المجلس تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي رصد مستجدات الاقتصاد العالمي ومسارات نموه في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة، وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى المرونة العالية للاقتصاد السعودي، وقدرة المنظومة اللوجستية على التكيف مع المتغيرات العالمية.

كما تناول التقرير الفرص التي يعززها تموضع الاقتصاد السعودي بوصفه قوة اقتصادية ولوجستية محورية في المنطقة، مستعرضًا الأثر الإيجابي للسياسات الاقتصادية في معدلات النمو، ومن بينها تحقيق فائض في الميزان التجاري مدفوعًا بنمو الصادرات.

تقارير الأداء الحكومي والتجارة الخارجية

واطّلع المجلس على التقرير المُعد من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن مشاركة السعودية في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026، إضافة إلى التقرير الربعي المُعد من هيئة الحكومة الرقمية حول أداء الجهات الحكومية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية، والتقرير الدوري لنتائج الأعمال المنجزة للجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية.

تحسن مؤشرات أداء الأجهزة الحكومية

واستعرض المجلس العرض الربعي المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، الذي تناول نتائج أداء الأجهزة العامة خلال الربع الأول من 2026، ومستوى تنفيذ مؤشرات ومبادرات الأجهزة الحكومية ضمن رؤية السعودية 2030، إلى جانب أعمال المركز في تفعيل قياس الإستراتيجيات الوطنية، ومتابعة مساهمة الأجهزة الحكومية في تنفيذها، والآليات الداعمة لتحسين الأداء.

وأظهرت النتائج تحسنًا في نسبة المبادرات الواقعة على المسار الصحيح والمكتملة مقارنة بالربع الأخير من 2025، مع استمرار الجهود لدعم الأجهزة الحكومية، ومعالجة التحديات، ومتابعة الخطط التصحيحية بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي.

قفزة في السلامة المرورية

وناقش المجلس التقرير السنوي المقدم من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، الذي أشار إلى تحقيق قطاع السلامة المرورية قفزة نوعية ومكانة ريادية عالميًا بدعم وتوجيهات القيادة، حيث أثمرت الجهود التكاملية عن انخفاض تاريخي في مؤشر وفيات الحوادث المرورية تجاوزت 60% خلال 2025 مقارنة بمستويات 2016، مع مواصلة العمل لتحقيق مزيد من التقدم في تعزيز السلامة المرورية، بما ينعكس على جودة الحياة ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وتناول التقرير المنحنى التاريخي للحوادث المرورية، ونتائج مؤشرات الأداء الإستراتيجية لعام 2025 ومستهدفاتها حتى 2027، وتقييم واقع السلامة المرورية في مناطق السعودية، إلى جانب أبرز قرارات اللجنة الوزارية والتنفيذية ومنجزات الجهات ذات العلاقة.