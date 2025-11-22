نيابة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، في الجلسة الأولى لأعمال اليوم الأول من قمة قادة دول مجموعة العشرين بعنوان: "النمو الاقتصادي الشامل والمستدام دون ترك أحد وراءه: بناء اقتصاداتنا، دور التجارة، تمويل التنمية وعبء الديون"، المنعقدة بمدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب أفريقيا.

وأكدت السعودية خلال قمة قادة دول مجموعة العشرين "G20"، العمل على بناء اقتصاد عالمي مستدام عبر شراكتها الدولية الفاعلة ومضيها في بناء استثمارات مستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي لضمان تحقيق النمو الاقتصادي الشامل الذي يعزز رفاهية الشعوب.

وخلال الجلسة، أكد وزير الخارجية في كلمته على دعم المملكة الكامل للجهود الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف عادل وشفاف، يمكّن الدول من المشاركة الفاعلة في الاقتصاد العالمي، مشددًا على أن التجارة الدولية ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي.

وزير الخارجية أشار إلى جهود المملكة، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030، في تعزيز الاستثمار المسؤول، والتصنيع المستدام، وتسخير الموارد بكفاءة لدعم التنمية. كما دعا إلى مواءمة جهود مجموعة العشرين مع أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات الأمن الغذائي والطاقة والمناخ والتحول الرقمي، والحد من التدفقات المالية غير المشروعة، وذلك عبر تعاون دولي يقوم على المسؤولية المشتركة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن التحديات العالمية تتجاوز الحدود، وتتطلب تضامنًا دوليًا صادقًا وتعاونًا متعدد الأطراف لبناء اقتصاد عالمي أكثر شمولية واستدامة.