أسامة الأنصاري من الرياض
الثلاثاء 21 أبريل 2026 23:11 |1 دقائق قراءة
السعودية تؤسس جمعية توسع مشاركة المرأة في القطاع الصناعي

أسست السعودية اليوم الثلاثاء جمعية غير ربحية  لدعم تمكين المرأة في الصناعة؛ وتستهدف الجمعية توسيع مشاركة الإناث في القطاع الصناعي السعودي، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة في الصناعة الذي يوافق 21 أبريل، وفقا لما أعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

تعزيز حضور المرأة وتطوير مهاراتها

تهدف الجمعية إلى تعزيز حضور المرأة في القطاع الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات لتطوير قدراتها وتأهيلها في المهن الصناعية، وتمكين القيادات النسائية، إلى جانب رفع مستوى التنسيق مع صناع القرار لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة في القطاع.

سعوديات على خط الإنتاج في ذكرى اليوم العالمي للمرأة بالصناعة

"كنت من أوائل السيدات اللاتي دخلن إلى عالم الصناعة وبالتحديد في 2004...

Tue, 21 2026

برامج توعوية وشراكات إستراتيجية

ستعمل الجمعية على التوعية بفرص المرأة في مستقبل الصناعة، وإجراء الدراسات والأبحاث الداعمة لتهيئة بيئة شمولية، إضافة إلى بناء شراكات مع المؤسسات الأكاديمية محليًا ودوليًا لتطوير الكوادر النسائية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وتعزيز حضور المرأة السعودية في الفعاليات الصناعية.

إطلاق الدفعة الرابعة من برنامج

"ستاندرد تشارترد" و"فلك" يطلقان دفعة 2026 من برنامج "المرأة والتكنولوجيا" في السعودية

أطلق ستاندرد تشارترد، بالشراكة مع فلك للأعمال والاستثمار، اليوم...

Tue, 31 2026

نمو ملحوظ في مشاركة المرأة الصناعية

تبرز السعودية نموذجًا متقدمًا في تمكين المرأة في القطاع الصناعي، حيث شهدت السنوات الأخيرة نموًا لافتًا في أعداد العاملات، إذ بلغ عددهن 105,360 امرأة في 2025، بزيادة 232% مقارنة بـ 2019، كما ارتفعت نسبة مشاركتهن في سوق العمل من 22% إلى 37% من إجمالي الكوادر الوطنية.

 ويأتي تأسيس الجمعية ضمن جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية لتعزيز دور القطاع غير الربحي في مجالي الصناعة والتعدين، وزيادة إسهامه في الناتج المحلي،  إيمانًا بدوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

