يتزايد توجه شركات هونج كونج نحو السعودية كخيارها الأمثل لتنويع سلسلة التوريد في ظل تغير ظروف التجارة العالمية، وفقًا لاستطلاع أجراه بنك "إتش إس بي سي".

ووفقا للمسح الذي نشر يوم الخميس، حددت 5 شركات هونج كونج تقريبا السعودية كسوقها المفضلة لتوسيع الإنتاج، تليها الصين القارية بنسبة 14%. وكان الاهتمام بالسوق السعودية أقوى بين شركات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات.

وكما نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، أفاد التقرير بأن السياسات المواتية عززت هذا الاتجاه، بما في ذلك صندوق مقترح بقيمة مليار دولار بين هيئة النقد في هونج كونج وصندوق الثروة السيادية السعودي لمساعدة الشركات من هونج كونج ومدن منطقة الخليج الكبرى على التوسع في الشرق الأوسط. وصرح بول تشان مو بو، وزير المالية في هونج كونج، يوم الثلاثاء، بأن الصندوق سيطلق "قريبا".

5 مذكرات تفاهم في مجالي الاستثمار والتكنولوجيا

وفي الشهر الماضي، قاد تشان وفدا من 40 عضوا إلى الرياض، أسفر عن 5 مذكرات تفاهم تضمنت التعاون في مجالي الاستثمار والتكنولوجيا. وقعت شركة "مافايڤ تكنولوجي" مذكرة تفاهم مع إحدى شركات "العليان السعودية القابضة"، في قطاع الضيافة والفعاليات، بينما أبرمت شركة "جوجو تشارت"، وهي شركة ناشئة في مجال التسويق الرقمي ومقرها هونج كونج، اتفاقا مبدئيا مع صندوق استثماري في السعودية.

في استطلاع منفصل أُجري في يونيو، اختار نصف المشاركين من هونج كونج الصين القارية كوجهتم الأولى، بينما اختار ربعهم جنوب آسيا، التي استفادت من جهود هونج كونج وبكين لتوطيد العلاقات في ظل توتر العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأظهر الاستطلاع الأخير، الذي شمل 6750 صانع قرار من 17 سوقًا، أن شركات هونج كونج تخطط لمواصلة تنويع أعمالها، حيث تعتزم 68% منها على هذا تنفيذ التوجه أو تخطط له.

كما أصبح لدى نحو نصف هذه الشركات فهما أكثر للتغييرات في سياسات التجارة الدولية مقارنة بالأشهر الستة الماضية، فيما وجدت 61% منها أنه فهم تلك التغييرات أصبح سهلا.

هل هناك تفاؤل بنمو التجارة العالمية؟

نتيجةً لذلك، بلغت نسبة الشركات المتفائلة بنمو التجارة الدولية خلال العامين المقبلين 69%، رغم انخفاضها قليلاً عن 74% قبل 6 أشهر، وفقًا للاستطلاع.

وكانت قد بلغت التوترات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين ذروتها في أبريل، وعلقت الهدنة التي تم التوصل إليها نهاية أكتوبر عددا من القضايا الشائكة، بما فيها الرسوم الجمركية، حتى أغسطس.

كانت شركات هونج كونج أكثر تفاؤلاً من نظيراتها العالمية بشأن التكاليف، حيث توقع 22% منها تخفيف ضغوط الرسوم الجمركية، مقارنةً بـ14% عالميًا. كما تراجعت المخاوف من خسائر فادحة في الإيرادات، حيث توقعت 13% من الشركات المشاركة فقط انخفاضًا في الإيرادات يتجاوز 25%، بانخفاض عن 27% قبل 6 أشهر.

وأشارت النتائج إلى تزايد ثقة شركات هونج كونج في إدارة التكاليف وحماية الإيرادات، وفقًا للاستطلاع.

وقال فرانك فان، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لهونج كونج وماكاو في بنك "إتش إس بي سي": "إن إستراتيجية تنويع سلسلة التوريد الاستباقية للشركات المحلية، إلى جانب جاذبيتها الدائمة كمركز عالي الكفاءة للتصدير وإعادة التصدير، تعزز دور هونج كونج كبوابة رئيسية في التجارة العالمية".