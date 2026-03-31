الثلاثاء, 31 مارس 2026 | 12 شَوَّال 1447
الأخبار

الرياض تستضيف مؤتمرا عالميا لمناقشة علاقة أدوات التنحيف بمشاكل الشعر

«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 31 مارس 2026 17:8 |1 دقائق قراءة
الرياض تستضيف مؤتمرا عالميا لمناقشة علاقة أدوات التنحيف بمشاكل الشعر


يناقش مؤتمر عالمي لأمراض الشعر تستضيفه العاصمة السعودية الرياض من 9- 11 أبريل المقبل أبرز العلاجات التي وصل إليها الطب الحديث في علاجات تساقط الشعر ، إضافة إلى علاقة أدوات التنحيف الجديدة كالأبر بمشاكل تساقط الشعر.

يشارك أكثر من 30 طبيبا وطبيبة محليين ومن دول أمريكا وإيطاليا وتركيا ومصر والكويت في مؤتمر الأكاديمية العلمية لأمراض الشعر (SAT) الثاني بحضور عدد كبير من أطباء الجلد وجراحي التجميل وغيرهم من أخصائيي الرعاية الصحية والمعنيين بتشخيص وعلاج تساقط الشعر.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور عبدالله الخليفة، إن مؤتمر SAT يقدم أحدث التطورات في هذا المجال لتشخيص مشاكل الشعر وفروة الرأس بشكل كامل وتقديم أفضل الرعاية للمرضى.

وذكر أن مؤتمر SAT يجمع خبراء دوليين إضافة إلى نخبة من الأطباء المختصين المحليين، والمتدربين.

وأكد أن المؤتمر يغطي الحلول الطبية والإجرائية والجراحية والتجميلية لتساقط الشعر، مشيرا إلى أن هذا الحدث سيعزز المعرفة في تشخيص ورعاية مرضى الشعر، وسيُحسّن الممارسات في هذا المجال بشكل كبير.

‏الجديد في المؤتمر جلست نقاش عن علاقة إبر التنحيف بتساقط الشعر والطرق العلاجية لذلك.

