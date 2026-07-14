أعلنت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تنظيم النسخة العاشرة من مبادرة مستقبل الاستثمار (Future Investment Initiative - FII10) في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، تحت شعار "قوة الإرث"، بالتزامن مع الاحتفاء بمرور 10 أعوام على إطلاق المبادرة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري، إن شعار "قوة الإرث" لا يقتصر على الاحتفاء بما تحقق خلال العقد الماضي، بل يركز على كيفية إسهام القرارات والاستثمارات والشراكات التي تُتخذ اليوم في تشكيل مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدة أن النسخة العاشرة تمثل محطة للتأمل في مسيرة الإنجازات وتجديد الالتزام بصناعة المستقبل.

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منصة لمناقشة مستقبل الاستثمار والاقتصاد العالمي

أوضحت المؤسسة أن محاور البرنامج وجدول الأعمال سيُعلنان خلال الأشهر المقبلة، فيما ستتناول النسخة العاشرة أبرز القضايا والتحديات التي ترسم مستقبل الاستثمار والإنسانية، من خلال توفير منصة عالمية للأفكار الجريئة، والشراكات النوعية، والمبادرات القادرة على إحداث تحول ملموس.

وأضافت أن النسخة العاشرة تمثل محطة مفصلية في مسيرة المبادرة باعتبارها إحدى أبرز المنصات العالمية في مجالات الاستثمار، والابتكار، والحوار الدولي، إذ ستناقش المتغيرات التي تعيد تشكيل الاستثمار والنمو والتعاون العالمي، في ظل تسارع تطورات الذكاء الاصطناعي، والتحولات التقنية، والمتغيرات الجيوسياسية، وتطور أسواق رأس المال.

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استثمارات ومبادرات تجاوزت قيمتها 250 مليار دولار

أشارت المؤسسة إلى أنها، منذ تأسيسها، أسهمت في تسهيل وتسليط الضوء على استثمارات ومبادرات تجاوزت قيمتها 250 مليار دولار، انطلاقًا من رسالتها الهادفة إلى "التأثير في الإنسانية"، عبر جمع رؤوس الأموال، والأفكار، والقيادات العالمية لإحداث أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

وأوضحت أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أصبحت منصة عالمية تعمل على مدار العام، بدعم أكثر من 45 شريكًا إستراتيجيًا من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب مجتمع دولي متنامٍ يضم آلاف الأعضاء من قطاعات الأعمال، والحكومات، والاستثمار، والأوساط الأكاديمية، ومنظومات الابتكار.