اختارت شركة URWLD (يور وورلد) العالمية الرياض لإطلاق أولى وجهاتها الترفيهية الرياضية في الشرق الأوسط، وفقا لما أعلنته اليوم الخميس خلال قمة "توريز" TOURISE في العاصمة السعودية.

الوجهة الترفيهية لـ "يور وورلد"، ستقدم تجربة تضم أكثر من 10 رياضات وتجارب مغامرات من أنحاء العالم في مكان واحد، إلى جانب تجارب الأطعمة والمشروبات.

التجارب التي ستوفرها "يور وورلد" في أولى وجهاتها في الشرق الأوسط، ستشمل رياضات المغامرة مثل ركوب الأمواج الداخلي، والغوص، وتسلق الجبال، وتسلق الصخور، والرماية، إلى جانب بعض من أول مرافق التسلق الجليدي الداخلي، والتجديف بين الوديان، واستكشاف الكهوف.

من المقرر افتتاح المشروع قبل 2030. ويعد إعلان اليوم خطوة أولى لتأسيس وجهة متعددة المواقع في السعودية، مع خطط لافتتاحها في مدن رئيسية أخرى مثل جدة.

تحضير على مدى عامين

الشركة قالت في بيان "إنها عملت على مدى العامين الماضيين بشكل وثيق مع الجهات المعنية في السعودية، ومن بينها وزارة الاستثمار والهيئة العامة للترفيه، لإطلاق هذا المشروع".

كيفن بيكون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "يور وورلد"، قال: "فخورون بتأسيس أول وجهة في الشرق الأوسط في الرياض، وملتزمون بأن نكون جزءًا من المشهد الرياضي والترفيهي المزدهر في المملكة لتقديم تجارب استثنائية ومسارات جديدة وممتعة للناس ليكونوا نشطين بطريقة ملهمة".

من المتوقع أن توفر الشركة للرياض أكثر من 500 وظيفة بدوام كامل وجزئي، إلى جانب استضافة الفعاليات والمسابقات والمهرجانات، بما في ذلك الأنشطة والفعاليات الخاصة بالشركات.

جاستين 1

الرياض وجهة لاستثمارات سوق بـ 30.5 مليار دولار

تواصل سوق الترفيه النشطة العالمية النمو بوتيرة غير مسبوقة، حيث قدرت شركة Allied Market Research سوق سياحة المغامرات بـ 30.5 مليار دولار في عام 2024، مع توقع وصولها إلى 99.7 مليار دولار بحلول عام 2034، بحسب الشركة.

جاستن بيفيس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتطوير والشؤون التجارية في الشركة، قال: "انطلاقا من إستراتيجيتنا للنمو الدولي، نحن متحمسون للغاية للمضي قدمًا في خططنا لتطوير المشروع في الرياض".

أضاف: "قد تستغرق بعض الأمور وقتًا لتحقيقها، خاصةً في ظل الطبيعة الفريدة والمتطورة لمدينة الرياض، لكننا سعداء بأن الفرص أصبحت الآن متوافقة ومهيأة".

ماجد الغانم، المدير العام للتنمية السياحية وجودة الحياة في وزارة الاستثمار، قال: "إن الاتفاق يجسد نموذجًا رائعًا للتكامل بين الجهات الحكومية، حيث تعاونت وزارة الاستثمار وهيئة الترفيه وغيرها من الجهات لإطلاق كيان إستراتيجي عالمي في قطاع الترفيه".

أضاف: "نحن على ثقة بأنها ستكون نموذجًا ناجحًا للشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص، وستسهم في تعزيز الأهداف الإستراتيجية والاستثمارية للقطاع"."