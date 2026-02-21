الرئيس الأمريكي يرفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرسوم الجمركية العالمية، التي أعلن عنها أمس، من 10% إلى 15%، وذلك ردا على حكم المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية آلية تطبيق التعريفات الجمركية التي استخدمها سابقا.

ترمب قال في منشور عبر حسابه على منصته "تروث سوشال" اليوم: "بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، سأرفع، اعتبارا من الآن، الرسوم الجمركية العالمية المفروضة على الدول، والتي دأبت عديد منها على استغلال الولايات المتحدة لعقود دون عقاب (إلى أن توليتُ زمام الأمور!)، إلى المستوى المسموح به قانونا والمُختبر، وهو 15%".

وبعد ساعات من حكم المحكمة العليا يوم الجمعة، فرض ترمب رسوماً جمركية عالمية بنسبة 10% على السلع الأجنبية، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على أجندته التجارية.

وكان ترمب أعرب عن استيائه من قرار المحكمة العليا بإبطال الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته، مؤكدا أن القرار لن يقيده، متوعّداً بفرض رسوم أكبر بكثير من تلك التي أبطلتها المحكمة، مشيرا إلى أن لديه بدائل أقوى للرسوم الجمركية، ما يثير التساؤلات حول إستراتيجيته المستقبلية في العلاقات التجارية.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية أبطلت الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، ما أدى إلى تقويض سياسته الاقتصادية الرئيسية وإلحاق أكبر هزيمة قانونية به منذ عودته إلى البيت الأبيض.

بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، قضت المحكمة بأن ترمب تجاوز صلاحياته بتفعيله قانون الصلاحيات الطارئة الفيدرالي لفرض تعريفاته الجمركية المتبادلة على مستوى العالم، إضافة إلى ضرائب استيراد محددة الأهداف، والتي تزعم الإدارة أنها تهدف إلى مكافحة تهريب الفنتانيل.