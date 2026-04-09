الذهب يرتفع قبيل صدور بيانات أمريكية وترقب صمود الهدنة مع إيران

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات الخميس، في وقت يترقب فيه المستثمرون مدى صمود وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران، وسط استمرار العمليات العسكرية في الشرق الأوسط ، وذلك قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية المهمة.

وبحلول الساعة 09:51 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في جلسة الأربعاء أعلى مستوى له منذ 19 مارس، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.5% إلى 4754.30 دولار.

قال المحلل المستقل روس نورمان إن ضعف الدولار يمنح الذهب دعمًا محدودًا في الوقت الحالي، إلا أن تسارع الأنباء من الشرق الأوسط يدفع المستثمرين إلى التحفظ وتقليص نشاط التداول.

واستقر الدولار بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، مع استمرار تقييم الأسواق لمصير الهدنة بين واشنطن وطهران، في ظل حالة من الترقب والحذر.

ارتفاع عوائد السندات في منطقة اليورو وسط شكوك بشأن هدنة الشرق الأوسط

رغم إعلان الطرفين تحقيق "النصر" في النزاع الذي استمر نحو خمسة أسابيع، لا تزال الخلافات الأساسية قائمة، وسط تهديدات بتصعيد جديد في حال تعثر المفاوضات. كما شهدت المنطقة تصعيدًا عسكريًا، مع شن إسرائيل ضربات مكثفة على لبنان أسفرت عن سقوط مئات القتلى.

في السياق ذاته، عادت أسعار النفط للارتفاع مجددًا، مدفوعة بمخاوف استمرار القيود على تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يعزز الضغوط التضخمية عالميًا.

ضغوط التضخم تحد من مكاسب المعدن الأصفر

وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية، فقد تراجع الذهب بأكثر من 1% منذ بداية الحرب، مع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على توقعات التضخم، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر مارس أن عددًا متزايدًا من صناع السياسة النقدية يميلون إلى الإبقاء على سياسة نقدية مشددة، مع احتمال الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

ترقب بيانات أمريكية حاسمة

يترقب المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير، إلى جانب بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، في وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

في أسواق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية، كما انخفض البلاتين، في حين سجل البلاديوم ارتفاعًا طفيفًا، في ظل حالة التذبذب التي تسيطر على الأسواق العالمية.