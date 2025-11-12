دشّن وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح مبادرة "تمكين العاملين في خدمة ضيوف الرحمن"، التي أطلقتها مطوفو حجاج الدول العربية (أشرقت) بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة ممثلةً في مركز ترخيص وتدريب العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك خلال فعاليات معرض ومؤتمر الحج 2025 المقام في جدة.

وحضر حفل التدشين عدد من قيادات الوزارة، من بينهم وكيل الوزارة المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور محمد باطوق، ومدير عام الإدارة العامة للتميز المؤسسي الأستاذة سارة المغربي، إلى جانب رئيس مجلس إدارة "أشرقت" الأستاذ محمد معاجيني والرئيس التنفيذي المهندس محمد بادغيش وأعضاء مجلس الإدارة.

ورش تدريبية مكثفة لتأهيل 300 مستفيد

وأوضح محمد معاجيني أن المبادرة شملت تنظيم 20 ورشة عمل ودورة تدريبية متنوعة خلال أيام المعرض، استفاد منها أكثر من 300 مشارك ومشاركة من منسوبي مطوفي حجاج الدول العربية وأذرعتها التنفيذية، إلى جانب زوار المعرض، بهدف تعزيز مهارات العاملين في موسم الحج ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وبيّن مدير إدارة الموارد البشرية في "أشرقت" عبدالله فودة أن الورش قدمها مختصون وأكاديميون في مجالات متعددة مثل الإدارة الإستراتيجية، مهارات التواصل، اقتصادات الحج، الجودة، والخدمات الميدانية، مشيرًا إلى أن المشاركين حصلوا على شهادات معتمدة من مركز ترخيص وتدريب العاملين في خدمة ضيوف الرحمن بالشراكة مع "أشرقت".

WhatsApp Image 2025-11-12 at 6.52.05 PM (2)

بادغيش: المبادرة تسهم في تطوير الكفاءات البشرية

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ"أشرقت" المهندس محمد بادغيش أن تدشين المبادرة من قبل وكيل وزارة الحج والعمرة يمنحها قيمة إضافية، ويعزز مشاركة العاملين والمهتمين في الاستفادة من مخرجاتها، مشيرًا إلى أن المبادرة تسهم في تطوير الكفاءات البشرية ورفع مستوى الأداء والخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

وأضاف أن "أشرقت" تعمل على تقديم خدمات نوعية عالية الجودة تتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتطلعات وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، بما يعكس حرص المنظومة على تحقيق تجربة استثنائية للحجاج والمعتمرين.

WhatsApp Image 2025-11-12 at 6.52.05 PM (1)