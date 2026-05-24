"الحج" لـ"الاقتصادية": تقنيات استشعار لمتابعة تفويج الحجاج

يشهد موسم حج هذا العام لأول مرة تطبيق تقنيات “الاستشعار والقراءات الذكية” في مخيمات منى، لمتابعة عمليات التفويج وإصدار أوامر الإركاب لحظيا، عبر بصمات رقمية تساعد على قياس زمن انتقال الحجاج والتأكد من التزام الحملات والجداول التشغيلية المعتمدة، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" محمد باطوق الوكيل المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين في وزارة الحج والعمرة.

هذه التقنية تمثل تطويرا لمنظومة التفويج، حيث تتيح متابعة دقيقة لتحركات الحجاج من مساكنهم إلى المخيمات، وتوفر للجهات التشغيلية بيانات مباشرة تساعد على ضمان انسيابية التنقل وتكامل الخدمات وفق الخطط المعتمدة.

باطوق اعتبر أن هذا الموسم سيشهد نقلة كبيرة في مستوى النضج التشغيلي والتقني، عبر الاعتماد على أنظمة رقمية متقدمة لمتابعة رحلة الحاج منذ مغادرته بلده وحتى عودته بعد أداء المناسك.

منظومة الاستشعار مرتبطة ببطاقة نسك

وفي حين ترتبط منظومة المستشعرات والقارئات الذكية ببطاقة "نسك" المخصصة لكل حاج، أشار باطوق إلى أن البطاقة صدرت لجميع الحجاج، بمن فيهم حجاج الداخل.

وأوضح أن البطاقة، بنسختيها الورقية والرقمية، تتيح الوصول إلى البيانات والخدمات إلكترونياً عبر هذه المستشعرات، بما يدعم التوسع في الحلول الرقمية وسرعة الاستجابة، فيما يسهم توزيعها في بلدان الحجاج قبل وصولهم إلى المملكة في تعزيز الاستعداد المبكر وتنظيم الحركة وضبط الدخول إلى المشاعر المقدسة.

يُذكر أنه في موسم حج 1446، تم توزيع أكثر من 1.6 مليون بطاقة، إلى جانب أكثر من 90 ألف بطاقة للعاملين، ضمن جهود الوزارة في تطوير الأدوات التنظيمية والخدمات الرقمية الداعمة لمنظومة الحج.

وبيّن وكيل وزارة الحج أن جميع هذه الأنظمة مرتبطة عبر قواعد بيانات متقدمة مع مركز معلومات الحج والعمرة ومركز الرصد والتحكم.

وقالت وزارة الحج والعمرة لـ"الاقتصادية" إن منظومة "الاستشعار والقراءات الذكية" تستخدم تقنيات RFID و UHF للقراءات والاستشعار عن بعد من بطاقة نسك لتغطي كافة مشعر منى من مخيمات وممرات، وتعتمد هذه المنظومة على جمع البيانات لحظيا عبر نقاط متعددة داخل المشعر، بما يتيح متابعة تدفقات الحجاج وقراءة الكثافات بدقة عالية، ومن ثم نقل هذه البيانات إلى مراكز الرصد والتحكم لتحليلها بشكل فوري.