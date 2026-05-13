الجمعية السعودية لإدارة الأصول والمرافق والصيانة تحتفي باليوم العالمي لإدارة المرافق

احتفلت الجمعية السعودية لإدارة الأصول والمرافق والصيانة SAFMMA باليوم العالمي لإدارة المرافق لعام 2026، خلال حفل أُقيم بمدينة الرياض بحضور نخبة من المختصين والمهتمين بالقطاع، في مناسبة عكست أهمية إدارة المرافق ودورها المتنامي في دعم كفاءة المنشآت وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستدامة التشغيلية.

يُعد قطاع إدارة المرافق من القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بجودة الحياة واستدامة الأصول ورفع كفاءة التشغيل، حيث يشهد تطورًا متسارعًا على مستوى التقنيات والممارسات الحديثة، إلى جانب دوره في دعم المشاريع والبنية التحتية وتحقيق الاستفادة المثلى من المرافق والأصول على المدى الطويل.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لإدارة الأصول والمرافق والصيانة الدكتور زهير السراج أن اليوم العالمي لإدارة المرافق يمثل فرصة مهمة لإبراز حجم الجهود التي يقودها العاملون في هذا القطاع الحيوي، والدور الكبير الذي تؤديه إدارة المرافق في دعم استمرارية الأعمال ورفع كفاءة الأداء داخل مختلف المنشآت.

وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى تعزيز الوعي المهني وتطوير المعرفة المتخصصة في مجالات إدارة الأصول والمرافق والصيانة، إلى جانب دعم الممارسات الحديثة والابتكار والتحول الرقمي، بما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميا.

وأضاف الدكتور زهير السراج أن مستقبل إدارة المرافق يعتمد بشكل كبير على التكامل بين التقنية والكفاءات البشرية والمعايير المهنية، مؤكدا أهمية الاستثمار في تطوير القدرات الوطنية وتمكين المختصين، بما يسهم في بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة وتأثيرا في دعم التنمية.

وتخلل الحفل عدد من اللقاءات والنقاشات التي تناولت مستقبل القطاع، وأهمية تبني الحلول الحديثة والتقنيات الذكية في إدارة وتشغيل المرافق، إلى جانب التأكيد على دور القطاع في دعم الاستدامة وتحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الأصول.

