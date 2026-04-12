الجدعان يترأس وفد السعودية في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

تناقش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين تطورات الاقتصاد العالمي، وآفاق النمو، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي، إضافة إلى سبل تعزيز استقرار النظام المالي العالمي ودعم جهود التعاون متعدد الأطراف.

ويرأس وفد السعودية المشارك وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في الاجتماعات المقرر انعقادها في واشنطن خلال الفترة 13إلى 18 أبريل الجاري.

مشاركة سعودية في اجتماعات "العشرين"

على هامش الاجتماعات، يشارك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السعودي في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، الذي يُعقد هذا العام تحت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

جلسات حوارية حول الاقتصاد العالمي

من المقرر أن تُعقد على هامش الاجتماعات عدد من النقاشات والجلسات الجانبية لبحث الموضوعات الاقتصادية والمالية ذات الأولوية، بما في ذلك آفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل التطورات الجيوسياسية، إلى جانب مناقشة تعزيز مرونة النظام المالي العالمي، ودور المؤسسات المالية الدولية في دعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.

رئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

كما سيترأس وزير المالية اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، حيث ستناقش اللجنة أبرز تطورات الاقتصاد العالمي، وآفاق النمو، والتحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي، إضافة إلى سبل تعزيز استقرار النظام المالي العالمي ودعم جهود التعاون متعدد الأطراف.

مناقشة قضايا التنمية العالمية

ويشارك الجدعان في اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، الذي سيناقش عددًا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، بما في ذلك التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية والناشئة، وتوجهات مجموعة البنك الدولي الإستراتيجية لتوفير فرص العمل.

منصة دولية لمناقشة التحديات الاقتصادية

تُعد اجتماعات الربيع منصة دولية تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين من المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، لمناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالاقتصاد العالمي والنظام المالي الدولي، والتحديات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الوفد السعودي يضم محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، ومساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية المهندس عبدالله بن زرعة، ووكيل رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية الدكتور رياض الخريّف، ووكيل محافظ البنك المركزي للاستثمار ماجد العواد، ووكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية خالد باوزير، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، إضافة إلى عدد من المختصين من وزارة المالية والبنك المركزي السعودي والصندوق السعودي للتنمية والمركز الوطني لإدارة الدين.