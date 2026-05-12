"الثقافة" السعودية تفتح باب التقديم لبرنامج الدعم مقابل الأداء للمنظمات غير الربحية





أعلنت وزارة الثقافة السعودية فتح باب التقديم للمنظمات غير الربحية للاستفادة من برنامج "الدعم مقابل الأداء"، الذي يقدّم 6 منتجات تمويلية متنوعة تهدف إلى تمكين القطاع الثقافي الثالث وتطوير قدراته التشغيلية والأدائية.

وكشفت الوزارة عن أن استقبال الطلبات يستمر عبر الرابط الإلكتروني المخصص حتى تاريخ 22 يونيو المقبل، مؤكدة أن البرنامج يمثل أحد الممكنات الرئيسية لإستراتيجية الوزارة الرامية إلى تحويل المنظمات غير الربحية إلى شريك فاعل ومستدام في التنمية الثقافية.

مسارات الدعم.. من التأسيس إلى التميز

وتتنوع المنتجات الستة التي طرحتها الوزارة لتغطي جميع مراحل نمو المنظمة واحتياجاتها، وهي: دعم المشاريع لتعزيز الأثر الثقافي وزيادة المساهمة في المجالات ذات الأولوية. بناء القدرات لتمويل الخدمات الاستشارية والتدريبية لرفع النضج الإداري والمالي. الدعم التأسيسي لمساندة الكيانات حديثة النشأة لتسريع دخولها حيز التنفيذ. الدعم الطارئ لمخصص للمنظمات ذات السجل القوي التي واجهت تعثرات نتيجة ظروف استثنائية. جائزة التميز المؤسسي لتكريم مالي للمنظمات الرائدة في تطبيق الحوكمة وأفضل الممارسات. منحة الأثر الثقافي لتقدير مالي للمنظمات التي تنجح في تحقيق معايير أداء إستراتيجية ملموسة.

استدامة وأداء

ويتبنى البرنامج فلسفة "التمويل المرتبط بالنتائج"؛ سعياً لمضاعفة الأثر الثقافي في مختلف المناطق الجغرافية وسلاسل القيمة الثقافية، إضافة إلى تحسين قدرات التنفيذ لدى المنظمات، وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل.

يُذكر أن برنامج "الدعم مقابل الأداء" قد انطلق في أعوام سابقة كجزء من التزام وزارة الثقافة بتحفيز الكفاءة في المنظومة الثقافية، وخلق بيئة تنافسية تشجع المنظمات غير الربحية على الابتكار وتحسين مخرجاتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.