"التسكين الذكي" و"النزل المؤقتة" .. حلول رقمية تعزز جاهزية إسكان الحجاج في السعودية





دخل قطاع إسكان الحجاج في السعودية مرحلة جديدة من التطوير والتنظيم خلال موسم حج 1447هـ، مدفوعًا بحزمة من المبادرات الرقمية والتنظيمية التي أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بالتزامن مع توسع الاستثمارات الفندقية وتكامل الجهود الحكومية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وللمرة الأولى، تتولى وزارة السياحة مسؤولية الإشراف الكامل على قطاع إسكان الحجاج، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل والارتقاء بمعايير الضيافة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، بحسب ما أكده لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري.

أكثر من 1300 ترخيص للنزل المؤقتة

قال الأنصاري، "إن الوزارة أطلقت هذا العام خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمستثمرين وملاك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة إصدار تراخيص (النزل المؤقتة) خلال موسم الحج".

وأشار إلى أن المبادرة أسفرت عن إصدار أكثر من 1300 ترخيص، ما أضاف أكثر من 566 ألف سرير جديد إلى الطاقة الاستيعابية المخصصة للحجاج، وأسهم في توفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح.

وأضاف أن "الوزارة دشنت كذلك خدمة إلكترونية تتيح لمرافق الضيافة طلب زيادة الطاقة الاستيعابية السريرية خلال موسم الحج، حيث استفادت منها أكثر من 1300 منشأة، وأسهمت في إضافة نحو 380 ألف سرير إضافي، بما عزز من جاهزية القطاع لاستقبال الأعداد المتزايدة من ضيوف الرحمن".

"التسكين الذكي" .. إدارة رقمية لإسكان الحجاج

في إطار التحول الرقمي، أطلقت وزارة السياحة خدمة "التسكين الذكي للحجاج"، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتنظيم عمليات استقبال الحجاج وتوزيعهم على المساكن بصورة أكثر دقة وكفاءة.

وأكد الأنصاري أن الخدمة تمثل نقلة نوعية في إدارة مرافق الضيافة والنزل، حيث تسهم في تقليل الازدحام وتحسين انسيابية الإجراءات التشغيلية، إلى جانب رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجه الوزارة نحو توظيف الحلول التقنية الحديثة في القطاع السياحي، بما ينعكس على راحة الحجاج ويعزز من جودة تجربتهم خلال الموسم.

مليونا سرير في مكة و380 ألفًا في المدينة

بيّن الأنصاري أن مبادرتي النزل المؤقتة ورفع الطاقة الاستيعابية أسهمتا بشكل مباشر في رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمرافق الإسكان في مكة المكرمة إلى مليوني سرير خلال موسم الحج، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية في المدينة المنورة نحو 380 ألف سرير.

وتعكس هذه الأرقام حجم التوسع الذي يشهده قطاع الإيواء، وقدرته على مواكبة النمو المستمر في أعداد الحجاج والمعتمرين، ضمن استراتيجية تستهدف توفير خيارات إقامة متنوعة تلبي احتياجات مختلف الجنسيات والفئات.

المدينة المنورة .. استعدادات تاريخية واستثمارات ضخمة

من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" غازي قطب، عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة ورئيس لجنة الحج والعمرة في الغرفة، أن المدينة المنورة تشهد استعدادات وإمكانات فندقية وصفها بـ"التاريخية وغير المسبوقة"، في إطار رؤية تنموية شاملة تتجاوز مفهوم الموسم الخدمي المؤقت.

وأوضح أن الجهود الحالية تركز على رفع كفاءة المنشآت الفندقية وتأهيلها لاستيعاب النمو المتزايد في أعداد الزوار، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030 الهادفة إلى استقبال 30 مليون زائر سنويًا للمدينة المنورة بحلول نهاية العقد.

وأشار إلى أن المدينة المنورة تشهد منظومة خدمية متكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، بدعم وتوجيهات الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، لتسخير جميع الإمكانات التي تضمن راحة الحجاج وسلامتهم.

مشروع "رؤى المدينة" يدعم التوسع الفندقي

أكد قطب أن مشروع "رؤى المدينة القابضة"، المنبثق من صندوق الاستثمارات العامة، يمثل أحد أبرز المشاريع النوعية التي ستسهم في إحداث نقلة كبيرة في قطاع الضيافة في المدينة المنورة.

وأوضح أن المشروع يستهدف تطوير وتشييد مرافق فندقية حديثة تسهم في إضافة نحو 140 مليار ريال إلى الناتج المحلي السعودي، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية الفندقية بشكل جوهري في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي.

كما أشار إلى إطلاق مكتب موحد لتصاريح مساكن الحجاج، بهدف تشجيع المستثمرين وملاك العقارات على الدخول في قطاع الإيواء، وتوفير خيارات سكنية متنوعة وبأسعار تنافسية تلائم مختلف الفئات.

وأضاف: "ما نشهده اليوم ليس مجرد افتتاح فنادق جديدة، بل تحول هيكلي شامل في منظومة الضيافة في المدينة المنورة، يهدف إلى توفير خيارات إقامة نوعية تستجيب لمتطلبات الحجاج والمعتمرين على مختلف المستويات الاقتصادية".

التحول الرقمي يسرّع حركة الحجاج

وفي جانب النقل والخدمات اللوجستية، أوضح قطب أن الجهات التشغيلية في المدينة المنورة اعتمدت التحول الرقمي الكامل في إدارة حركة الحجاج، بما يضمن انسيابية التنقل وتقليص أوقات الانتظار في المنافذ البرية والجوية.

وتتضمن الخطة التشغيلية نقل الحجاج مباشرة من المنافذ إلى مقار سكنهم عبر حافلات مجهزة، إضافة إلى خدمة نقل الأمتعة مباشرة إلى أماكن الإقامة، بما يرفع مستوى الراحة ويقلل من التحديات التشغيلية خلال الموسم.

أكثر من 5700 كادر لخدمة الحجاج

من جانب آخر، أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة اكتمال استعداداتها التشغيلية لموسم حج 1447هـ، مؤكدة تسخير جميع إمكاناتها البشرية والتقنية والميدانية لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضحت الأمانة أن خطتها التشغيلية ترتكز على تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية، وتعزيز أعمال النظافة العامة، وتنفيذ برامج الإصحاح البيئي ومكافحة الآفات، إلى جانب صيانة الطرق والأنفاق والجسور ورفع جاهزية المرافق العامة.

وبحسب الأمانة، يشارك في تنفيذ الخطة أكثر من 5730 كادرًا بشريًا، مدعومين بـ1234 معدة وآلية، إلى جانب تشغيل تسع منصات إلكترونية لخدمة العملاء، لتغطية نطاق عمراني تتجاوز مساحته 940 كيلومترًا مربعًا.

رقابة غذائية واستدامة بيئية

وأكدت الأمانة أن جهودها تركز على تعزيز السلامة الغذائية من خلال تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية، بما يعزز ثقة الحجاج بجودة وسلامة الأغذية المقدمة لهم.

كما تشمل الخطة تعزيز الاستدامة البيئية عبر رفع كفاءة إدارة النفايات وتنفيذ برامج الإصحاح البيئي، وتحسين كفاءة الطرق العامة ومسارات المشاة، إضافة إلى ضمان الاستجابة السريعة للحالات الطارئة على مدار الساعة.

وتعكس هذه الجهود المتكاملة حجم الاستعدادات التي تشهدها مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، في ظل توجه متسارع نحو توظيف التقنية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية، ورفع جودة الخدمات.