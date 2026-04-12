"التخصصي" و "القدية" يوقّعان اتفاقية لتأسيس مركز للطب الرياضي

وقّع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث وشركة القدية للاستثمار اتفاقية لتأسيس "مركز القدية للطب الرياضي" بمدينة الرياض، وذلك بهدف تقديم خدمات متخصصة وفق أفضل المعايير العالمية في مجال الطب الرياضي.

وتهدف الاتفاقية التي جرى توقيعها في مقر مستشفى الملك فيصل التخصصي، إلى تطوير مركز متخصص يُعنى بتقديم خدمات الطب الرياضي للرياضيين المحترفين والمواهب الناشئة وأفراد المجتمع؛ بما يسهم في تعزيز منظومة الرعاية الصحية المرتبطة بالقطاع الرياضي في السعودية.

وسيتولى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بموجب الاتفاقية تقديم الدعم الفني والتشغيلي للمشروع، إضافة إلى الإشراف على تشغيل المركز؛ بما يضمن تقديم الكفاءة السريرية والبحث العلمي والابتكار في مجال الرعاية الصحية المتخصصة.

يشار إلى أن الاتفاقية تم توقيعها من جانب المستشفى الرئيس التنفيذي الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، ومن شركة القدية للاستثمار عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب عبدالله بن ناصر الداود.

وسيوفر مركز القدية للطب الرياضي خدمات متكاملة تشمل الوقاية من الإصابات، والتشخيص، والعلاج، وإعادة التأهيل، إلى جانب برامج تطوير الأداء؛ بما يدعم تطور القطاع الرياضي في المملكة، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والرياضي، وتطوير بنية تحتية متقدمة تدعم نمو الرياضة في المملكة.

يُذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صُنف الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا والـ 12 عالميًا ضمن قائمة أفضل 250 مؤسسة رعاية صحية أكاديمية حول العالم لعام 2026، والعلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في المملكة والشرق الأوسط، وذلك بحسب براند فاينانس لعام 2025، كما أدرج ضمن قوائم مجلة نيوزويك لأفضل المستشفيات في العالم، والمستشفيات الذكية، والمستشفيات المتخصصة لعام 2026.