الأربعاء, 14 يناير 2026
الأخبار

إصدار 123 ألف سجل تجاري في السعودية خلال الربع الرابع

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الخميس 8 يناير 2026 13:53 |1 دقائق قراءة
أصدرت وزارة التجارة السعودية أكثر من 123 ألف سجل تجاري، ليصل إجمالي السجلات المصدرة إلى أكثر من 1.86 مليون سجل تجاري بجميع مناطق السعودية، وذلك بحسب نشرة قطاع الأعمال للربع الرابع من العام 2025، الصادرة من الوزارة.

النشرة تضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في السعودية، حيث تناولت مؤشرات رئيسية لنمو قطاع الأعمال، حيث نمت المؤسسات 20% خلال السنوات الـ5 الماضية وصولاً إلى أكثر من مليون و268 ألف مؤسسة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة تجاوزت 571 ألف سجل تجاري بنمو 183%، ونمت سجلات الشركات المساهمة 50% وصولاً إلى 4,733 سجل تجاري بنهاية الربع الرابع مقارنة بالعام 2020.

كما سلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة، مثل: الذكاء الاصطناعي، وصناعة الألعاب الإلكترونية، والأمن السيبراني، وتشغيل محطات شحن المركبات، والتجارة الإلكترونية، والصحة وغيرها من الأنشطة في القطاعات الواعدة في رؤية السعودية 2030.

