البنك المركزي السعودي يتاقش تطوير آليات تبادل البيانات وتعزيز الربط التقني

ناقش البنك المركزي السعودي ممثلًا بلجنة التحول الرقمي عددا من المبادرات الرقمية المشتركة، من أبرزها تطوير آليات تبادل البيانات، وتعزيز الربط التقني، وتحسين القنوات الرقمية المشتركة، بما يدعم كفاءة الخدمات المالية ويعزز التكامل بين الجهات ذات العلاقة.

وعقد في المقر الرئيسي بالرياض، الاجتماع الربعي الأول برئاسة وكيل المحافظ للتحول الرقمي عبدالله الصالح وبمشاركة ممثلي المؤسسات المالية المرخص لها في القطاع البنكي.

يأتي هذا الاجتماع في إطار إنشاء البنك المركزي لجنة التحول الرقمي؛ بهدف تعزيز التكامل والتنسيق في المبادرات الرقمية بين البنك والمؤسسات المالية في القطاع البنكي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع المالي.

وأكد وكيل المحافظ للتحول الرقمي أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود البنك المركزي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم الابتكار في القطاع.

الجدير بالذكر أن إنشاء لجنة التحول الرقمي يهدف إلى دعم مبادرات البنك المركزي ذات الصلة بالتحول الرقمي والربط التقني بين البنك المركزي والمؤسسات المالية. وتُعنى اللجنة بالإشراف على تنظيم وتطوير هذه المبادرات، وتعزيز مستوى التكامل الرقمي، وتطوير خدمات رقمية مترابطة تسهم في تحسين تجربة المستفيدين، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام والشامل.