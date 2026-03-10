الخميس, 12 مارس 2026 | 23 رَمَضَان 1447
البنك السعودي الأول يتصدر فئات جوائز يوروموني العالمية لحلول التجارة

«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 10 مارس 2026 15:9 |1 دقائق قراءة
حقق البنك السعودي الأول،  جميع الفئات الأربع ضمن جوائز يوروموني العالمية لحلول التجارة، حيث تصدر المركز الأول عالميًا عبر جميع فئات الجوائز، وذلك وفق إطار التقييم الجديد والذي اعتمدته المجلة لهذا العام، ويركز على آراء العملاء.

وحصل البنك على المركز الأول في فئات الأداء العام، وخدمة العملاء، وتميّز المنتجات، والتقنية في تمويل التجارة، ما يؤكد مكانته في المملكة وتمتعه بقدرات تنافسية على المستوى العالمي.

واعتمدت الجوائز بشكل أساسي على آراء وتقييمات العملاء المباشرة، حيث عكست إشادة بجودة خدماته، وسرعة استجابته، وترابط شبكته الدولية، وخبرته في تمويل التجارة المهيكلة وتمويل سلاسل الإمداد، إضافة إلى منصاته الرقمية المتقدمة في مجال التجارة.

وأوضح ياسر البراك، الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى الأول: "يمثل هذا الإنجاز تأكيدًا على ثقة عملائنا في قدرات الأول، ويؤكد استمرارية أدائنا المتميز في تقديم الخدمات، وابتكار المنتجات، والريادة التقنية. كما سنواصل التزامنا بتقديم حلول تجارية عالمية المستوى وقابلة للتوسع، تمكّن عملاءنا من التوسع بثقة في الأسواق الإقليمية والعالمية."

 ,تتميز منظومة الحلول التجارية العالمية لدى "الأول"، بنمو مستدام في الحصة السوقية، وانضباط في معايير التنفيذ، واستثمار متواصل في أحدث التقنيات والتحول الرقمي.

