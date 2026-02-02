توقع البنك الدولي ​اليوم الثلاثاء تباطؤ ‌النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.4 ​% في عام ​2026 وإلى 4.3 ⁠% في عام 2027، ​مع استمرار ​تكيف قطاع العقارات مع انخفاض الطلب على ​المساكن وتواصل ​حذر المستهلكين.

وقال البنك الدولي ‌في ⁠بيان "المخاطر التي تهدد التوقعات متوازنة بشكل عام .. إذا ​تفاقم ​التراجع ⁠في قطاع العقارات أكثر ​من ذلك، ​فقد ⁠تتزايد الضغوط على الإنفاق الاستهلاكي ⁠والاستثمار ​في العقارات ​والقطاعات ذات الصلة".

أضاف أن الاقتصاد الصيني أظهر مرونة خلال النصف الأول من العام بدعم من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الفائقة وقوة الصادرات، إلا أن ضعف الطلب المحلي واستمرار الضغوط في سوق العقارات من المتوقع أن يحدا من وتيرة النمو خلال العامين المقبلين.

أشار البنك إلى أن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ورفع مستويات المزايا وتوسيع التغطية لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي من شأنه أن يدعم الاستهلاك المحلي ويعزز ثقة الأسر في الإنفاق بدلاً من الادخار.

كما لفت إلى أن التحفيز المالي واستثمارات الذكاء الاصطناعي قد تشكل عوامل إيجابية تدفع النمو إلى مستويات أعلى من التوقعات الحالية.