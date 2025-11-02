



اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اشتراطات بلدية جديدة لتنظيم أنشطة العربات المتنقلة، بهدف تعزيز الامتثال للأنظمة، ورفع كفاءة الممارسات الصحية والغذائية، وتوفير بيئة تشغيلية آمنة تدعم جودة الخدمات وتوسع الفرص الاستثمارية أمام رواد الأعمال.

وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تضمنت تحديد مواقع مخصصة لوقوف العربات ضمن أراضٍ تابعة للأمانات أو الجهات الحكومية أو المواقع الاستثمارية والحاضنات البلدية، مع الالتزام بمسافة لا تقل عن 10 أمتار من محطات الوقود، ومنع التوقف داخل الأحياء السكنية أو قرب مخارج الطوارئ ومصادر التلوث البيئي.

وشملت الاشتراطات الفنية للعربات المتنقلة إلزامها بتوفير تجهيزات مقاومة للانزلاق وسهلة التنظيف، وأنظمة تهوية وتكييف تمنع تكاثف الأبخرة وتحافظ على درجة حرارة داخلية لا تتجاوز 25 درجة مئوية، إضافة إلى تطبيق متطلبات العزل الحراري، والإضاءة المناسبة، ووسائل السلامة.

كما أكدت الوزارة أن الاشتراطات التشغيلية تشترط الحصول على التراخيص النظامية وتصاريح المواقع من الجهات المختصة، وتمنع استخدام مكبرات الصوت أو التدخين داخل العربة، مع الالتزام بساعات العمل المحددة، وتوفير صندوق إسعافات أولية وتطبيق معايير نظافة دقيقة.

وبيّنت أن العربات الغذائية تخضع لمتطلبات مشددة تتعلق بسلامة الأغذية، تشمل استخدام المياه الصالحة للشرب، وتخصيص تجهيزات لتحضير وغسل الخضروات والفواكه، ومنع تحضير الصلصات داخل العربة، والالتزام باشتراطات التبريد والتسخين وفق تعليمات هيئة الغذاء والدواء.

كما شددت الوزارة على ضرورة عرض المعلومات الأساسية للمستهلك بوضوح، متضمنة أسماء المنتجات ومكوناتها ومسببات الحساسية ودرجات الحرارة وتواريخ الصلاحية، مع وضع لوحة تبين نوع ومصدر اللحوم، وتوفير خدمة الدفع الإلكتروني بشكل دائم، وإبراز الرمز الإلكتروني الموحد على العربة.

واختتمت "البلديات والإسكان" بالتأكيد على مواصلة تطوير وتحديث الاشتراطات البلدية لمختلف الأنشطة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع جودة الحياة في المدن والمجتمعات.