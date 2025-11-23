الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 26 نوفمبر 2025 | 5 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
الأخبار

شاركت شركة البساتين للتطوير العقاري في معرض سيتي سكيب العالمي 2025، وكشفت عن مشروع البساتين تاور في مدينة الرياض، الواقع عند تقاطع طريق الملك فهد مع الطريق الدائري الشمالي في حي النخيل. ويقام المشروع على أرض تفوق 3.5 آلاف متر مربع، وبمساحات بنائية تتجاوز 60 ألف متر مربع، ويتكون من 36 طابقًا فوق 5 طوابق سفلية.

Screenshot
Screenshot
IMG_3986

وأعلنت الشركة توقيع اتفاقية استراتيجية مع صندوق سدكو كابيتال ريت لتطوير مشروع أبراج بقيمة 1,4 مليار ريال في وجهة مسار بمكة المكرمة، وهو مشروع سكني يتألف من برجين على أرض تفوق 5.3 آلاف متر مربع، وبمساحات بنائية تقارب 100 ألف متر مربع، بارتفاع يصل إلى 32 طابقًا للبرج الأول و26 طابقًا للثاني.

كما وقعت البساتين اتفاقية تعاون مع شرفة القابضة لتنفيذ مرافق تعليمية بمعايير عالية وتشغيلها من خلال مدارس شيربون البريطانية، التي تمتد خبرتها التعليمية لأكثر من 375 عامًا، وذلك ضمن خطط الشركة لتعزيز مستوى الخدمات داخل مشاريعها.

IMG_3983

وقدمت الشركة مشاريع إضافية تشمل مشروع البساتين أوفيسس في الدرعية على أرض تفوق 25 ألف متر مربع ومساحات بنائية تقارب 100 ألف متر مربع، ومشروع كينغز سكوير في حي الياسمين على أرض تتجاوز 35 ألف متر مربع وبمساحات بنائية تتجاوز 250 ألف متر مربع، إلى جانب مشروع هيلز في الدرعية الذي يضم 22 فيلا سكنية بمساحات بناء تقارب 1,000 متر مربع لكل فيلا.

IMG_3982

كما أعلنت الشركة شراكات في مجالات التطوير والتمويل والاستثمار تشمل بنك الإنماء وشركة بشت للاستثمارات العقارية ضمن خطط التوسع في المشاريع النوعية.

