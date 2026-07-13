زار الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، رئيس مجلس إدارة جمعية التثقيف الصحي "ثقف"، صحيفة "الاقتصادية" إحدى منصات المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، واطلع على آلية سير عمل الصحيفة ومنصاتها الرقمية.

واستمع إلى شرح رئيس التحرير محمد البيشي، حول مراحل التحول الرقمي الخاص بالصحيفة، وشراكاتها المحلية والدولية، والقفزات النوعية في التقارير الخاصة ونسب المشاهدة والتفاعل مع القراء.

وبحث رئيس وإدارة تحرير الصحيفة فرص التعاون مع جمعية "ثقف"، وأوجه الشراكة بين الإعلام والتثقيف الصحي ودوره في جودة الحياة وتطوير إنتاجية الموظفين وخدمة مجتمع قطاع الأعمال، حيث أكد البيشي الدور الحيوي للإعلام في إيصال رسائل القطاع غير الربحي للجمهور، وتسخير إمكانيات الصحيفة لعمل منتجات رقمية تخدم أهداف الجميع كجزء من دورها المجتمعي.

وشارك في الاجتماع إلى جانب مسؤولي التحرير ورؤساء الأقسام في الصحيفة، كل من الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن بن مقبل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التثقيف الصحي، وعبدالرحمن بن علي المساعد المدير التنفيذي للجمعية.

واتفق الجانبان على توقيع مذكرات تفاهم وشراكات إستراتيجية، في مجال التثقيف الصحي ودعم الاقتصاد في القطاع غير الربحي.