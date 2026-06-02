الاتحاد الأوروبي يدرس منح الدول هامشا في ميزانياتها لتخفيف تكلفة الطاقة





تدرس المفوضية الأوروبية خططاً لمنح الدول الأعضاء مرونةً ماليةً إضافية للتعامل مع تداعيات ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب حرب إيران، وفقاً لأشخاص مطلعين على المناقشات.

وبحسب المصادر، فإن المقترح الذي تناقشه الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي سيسمح للحكومات بإنفاق حوالي 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي على الطاقة خارج الإطار المالي للاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل محادثات مغلقة.

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة ستعمل كبند استثناء مشابه للاستثناء الذي مُنح سابقاً لقطاع الدفاع. وكانت إيطاليا، التي تعاني منذ فترة طويلة من مستويات دين مرتفعة، من أبرز الأصوات المطالبة بمرونة مالية أكبر من بروكسل خلال الأشهر الأخيرة، في ظل مواجهتها لارتفاع تكاليف الطاقة.

وأكدت المصادر أن التفاصيل لا تزال قيد النقاش وقد تتغير قبل الإعلان الرسمي للمفوضية، مُشيرةً إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد. ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق.