انخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية 18.7% خلال شهر مايو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متأثرا بتراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية، فيما سجل المؤشر ارتفاعا على أساس شهري 3.2% مقارنة بشهر أبريل.

وبحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة اليوم، سجل مؤشر نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضا سنويا 28.6%، بينما ارتفع على أساس شهري بنسبة 3.9%، في حين انخفض مؤشر الصناعة التحويلية بنسبة 6.2% مقارنة بمايو 2025، مدفوعا بتراجع نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 16.7%، إضافة إلى انخفاض نشاط صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 4%.

وعلى المستوى الشهري، حققت الصناعة التحويلية نموا بنسبة 1.6%، بدعم من ارتفاع نشاط صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.9%، إلى جانب زيادة طفيفة في نشاط صناعة المواد الكيميائية بنسبة 0.2%.

وفيما يتعلق بالأنشطة الأخرى، انخفض مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 1.4% على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها 5.7%.

كما أوضحت البيانات أن الأنشطة النفطية سجلت انخفاضا سنويا بنسبة 26.3%، في حين تراجعت الأنشطة غير النفطية 0.6%. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الأنشطة النفطية 4.3%، بينما سجلت الأنشطة غير النفطية نموا بنسبة 1.3% مقارنة بشهر أبريل 2026.

ويعد الرقم القياسي للإنتاج الصناعي أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تقيس التغير في حجم الإنتاج الصناعي السعودية، ويستند إلى بيانات مسح الإنتاج الصناعي الذي يشمل أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية، وإمدادات الكهرباء والغاز، إضافة إلى أنشطة المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات.

322 ترخيصا صناعيًّا جديدا

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أصدرت خلال شهر أبريل الماضي 322 ترخيصًا صناعيًّا جديدًا، فيما بدأت الإنتاج في 188 مصنعًا جديدًا خلال الشهر نفسه.

وتجاوز حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة 12.33 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2977 فرصة وظيفية، بحسب تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وبلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أبريل 2.01 مليار ريال، مع فرص وظيفية تُقدَّر بـ 3606 وظائف جديدة، ما يظهر استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في السعودية، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.