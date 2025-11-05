بلغ حجم الأعمال المؤمن عليها من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات منذ تأسيسها في 1994 وحتى بداية العام الجاري نحو 121 مليار دولار ، منها 57 مليار دولار مخصصة للتجارة والاستثمارات البينية بين الدول الأعضاء بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" الدكتور خالد خلف الله الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

أشار خلف الله إلى أن المؤسسة أسهمت في إعادة تأمين لمؤسسات وطنية وأوروبية لمشاريع في السعودية منها: مشروع مترو الرياض بمبلغ يقدر 200 مليون دولار، وإعادة تأمين لمقاول هولندي لمشروع في مدينة نيوم بمبلغ يقدر 110 ملايين دولار، كما قامت المؤسسة بالتعاون وتشجيع الصادرات مع شركة سابك للتوسع في السوق الإفريقية، إضافة إلى تعاون مع البنوك السعودية مثل البنك الأهلي وبنك الراجحي.

جاء ذلك على هامش الاجتماع السنوي الخامس عشر لاتحاد أمان في جدة وذلك لتعزيز التأمين على الائتمان وتنمية التجارة البينية بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وتطوير أساليب جديدة للحد من المخاطر وعقد شراكات فعالة، حيث بلغ إجمالي المؤسسات الأعضاء 41 مؤسسة في اتحاد أمان.

وفرت المؤسسة "الإسلامية لتأمين الاستثمار" خدمة تأمينية للأمن الغذائي بحدود 1.2 مليار دولار في 3 السنوات، مع وجود تعهدات من البنك ومن الاعضاء بتقديم دعم للأمن الغذائي خالد خلف الله الرئيس التنفيذي للمؤسسة

ماذا تعني إعادة التأمين وتأثيرها في مستقبل شركات القطاع؟

إعادة التأمين هي عملية تقوم بها شركة تأمين لشراء تأمين إضافي من شركة تأمين أخرى "تعرف باسم شركة إعادة التأمين" لنقل جزء من المخاطر التي تتحملها، بما يحمي شركة التأمين الأولى من الخسائر الكبيرة، ويسمح لها بقبول مزيد من الأعمال والتوسع، ويساعدها على إدارة وتوزيع الأخطار.

في هذه العملية، تُصبح شركة إعادة التأمين مسؤولة عن دفع جزء من التعويضات التي تقع على عاتق الشركة الأولى في حال وقوع حدث مؤمّن عليه.

وبين خلف الله بأن لدى مجموعة البنك الإسلامي برنامج للأمن الغذائي، حيث وفرت المؤسسة خدمة تأمينية للأمن الغذائي بحدود 1.2 مليار دولار خلال الثلاث السنوات الأخيرة، وذلك بعد الحرب الاوكرانية مع وجود تعهدات من البنك ومن الاعضاء بتقديم دعم للأمن الغذائي.

توفير 13% من حجم العمليات المؤمنة للطاقة المتجددة والتي تقدر بـ 12.9 مليار دولار

المؤسسة تعهدت خلال العام الماضي 2024 بتوفير ما يعادل 13% من حجم العمليات المؤمنة للطاقة المتجددة والنظيفة والتي تقدر بنحو 12.9 مليار دولار وفقا لخلف الله الذي أكد أن هناك توجه خلال هذا العام بالاستمرار في رفع نسبة التعهد الى 15% من حجم العمليات المؤمنة وتكون مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.

وفيما يخص التعاون مع سورية، حيث يتم ذلك على مستوى مجموعة البنك الإسلامي، حيث إن الدول التي تخرج من الصراعات يكون معها شراكة قطرية على مستوى المجموعة يتم التنسيق عليها والتعرف على أولوياتها وهي عادة تكون في إعادة البناء سواء كان في قطاع البنية التحتية أو قطاعات حيوية مثل: قطاع التعليم والصحة، وهناك توجه لذلك في المستقبل خصوصا مع إعادة سورية للمجتمع الدولي وللانفتاح الاقتصادي، حيث إن الفرص الاستثمارية والتجارية تعتبر واعدة.

وتعتبر المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات عضوا في مجموعة البنك الإسلامي بهدف تشجيع تجارة الدول الأعضاء من جميع أنحاء العالم وجذب الاستثمارات الخارجية للدول الأعضاء.

وقّعت الأمانة العامة لاتحاد أمان وبنك التصدير والاستيراد السعودي، اتفاقية نقل مهام ووظائف الأمانة العامة لاتحاد أمان إلى بنك التصدير والاستيراد السعودي.

بموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون الأمانة العامة لاتحاد أمان مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لضمان النقل السلس لمهام الاتحاد ومسؤولياته وسجلاته وأصوله والوظائف المؤسسية للأمانة العامة، ويعكس هذا الاتفاق التزام المؤسستين المشترك بتعزيز قدرات اتحاد أمان والنهوض برؤيته طويلة المدى.