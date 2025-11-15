الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
وقعت شركة النادي الأهلي السعودي عقد شراكة بقيمة 45 مليون ريال، لمدة أربع سنوات مع شركة الديار العربية، وفق ما ذكرته مصادر "الاقتصادية".

ووفقا لتلك الاتفاقية سيظهر شعار شركة الديار العربية العاملة في مجال التطوير العقاري في السعودية، على كتف القميص الرسمي للفريق الأول لكرة القدم طوال فترة الشراكة.

خالد الغامدي رئيس مجلس إدارة شركة النادي الأهلي قال إن الاتفاقية تأتي امتدادا لنهج النادي في بناء علاقات نوعية مع كيانات مشيرا إلى أن هذه الشراكة تمثل إضافة مهمة لمنظومة النادي وتسهم في دعم مسيرته خلال المرحلة المقبلة.

في المقابل، أكد معمر العطاوي رئيس مجلس إدارة شركة الديار العربية أن هذه الشراكة تظهر رؤية الشركة في دعم صناعة الرياضة وتعزيز حضورها ضمن واحد من أكبر الأندية جماهيرية في السعودية.

وقال: "نؤمن بأن الاستثمار في الرياضة يفتح آفاقا واسعة للفرص المستقبلية ويواكب التطور الكبير الذي يشهده القطاع".

و حصد الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة في نسخته الجديدة لموسم 2024-2025، في حين يحل خامسا في دوري روشن بعد مرور 8 جولات برصيد 16 نقطة، على بعد 8 نقاط من صدارة الترتيب.

وفي يونيو 2023 استحوذ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية على 75% من نادي الأهلي إضافة إلى كل الهلال والنصر والاتحاد.

