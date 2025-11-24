



أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد لهذا العام 2025، بكمية 300 ألف طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وأوضح رئيس الهيئة المهندس أحمد الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وبيّن الفارس أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) ستقوم باستلام الكميات المتعاقد عليها للدفعة الرابعة والمجدول وصولها خلال الفترة (مارس - أبريل 2026) بواقع 5 بواخر، موزعة على عدد 2 باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية 120 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 180 ألف طن، حيث تنافست 16 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على 3 شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.