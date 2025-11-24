الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 25 نوفمبر 2025 | 4 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين9.21
(-1.50%) -0.14
مجموعة تداول السعودية القابضة175.5
(-4.10%) -7.50
الشركة التعاونية للتأمين122.4
(0.00%) 0.00
شركة الخدمات التجارية العربية117.6
(-1.51%) -1.80
شركة دراية المالية5.52
(-0.54%) -0.03
شركة اليمامة للحديد والصلب35.18
(-0.06%) -0.02
البنك العربي الوطني22.04
(-2.04%) -0.46
شركة موبي الصناعية11.19
(-3.53%) -0.41
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.18
(-2.50%) -0.80
شركة إتحاد مصانع الأسلاك22.52
(-0.35%) -0.08
بنك البلاد26.28
(-1.05%) -0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل11.91
(-0.50%) -0.06
شركة المنجم للأغذية54.3
(-0.37%) -0.20
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.94
(0.59%) 0.07
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.5
(-0.45%) -0.25
شركة سابك للمغذيات الزراعية117.2
(0.17%) 0.20
شركة الحمادي القابضة29.28
(-2.14%) -0.64
شركة الوطنية للتأمين13.55
(-1.88%) -0.26
أرامكو السعودية24.8
(-1.74%) -0.44
شركة الأميانت العربية السعودية18.23
(-1.03%) -0.19
البنك الأهلي السعودي36.94
(-0.70%) -0.26
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.66
(-1.79%) -0.56
الأخبار


أتمت الهيئة العامة للأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد لهذا العام 2025، بكمية 300 ألف طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).

وأوضح رئيس الهيئة المهندس أحمد الفارس، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية احتياجات شركات المطاحن.

وبيّن الفارس أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) ستقوم باستلام الكميات المتعاقد عليها للدفعة الرابعة والمجدول وصولها خلال الفترة (مارس - أبريل 2026) بواقع 5 بواخر، موزعة على عدد 2 باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية 120 ألف طن، وعدد 3 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 180 ألف طن، حيث تنافست 16 شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة، وتم الترسية على 3 شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.

التعريفات
الأمن الغذائيحبوبالقمح
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية