الاثنين, 17 نوفمبر 2025 | 26 جُمَادَى الْأُولَى 1447
استعرضت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الفرص الواعدة في قطاع الأمن السيبراني في السعودية، والممكّنات التي تتيحها لرواد الأعمال والمستثمرين في مجال الأمن السيبراني، وذلك خلال مشاركتها ضمن جناح «استثمر في السعودية» الذي نظمته الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار في قمة الويب (Web Summit 2025)، المنعقدة خلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري 2025م في العاصمة البرتغالية لشبونة.

جذب الاستثمار المحلي والدولي

تأتي مشاركة الهيئة في إطار أهدافها الإستراتيجية الرامية إلى تنمية قطاع الأمن السيبراني ورأس المال البشري، وجذب الاستثمار المحلي والدولي لسوق الأمن السيبراني في المملكة، ومواكبة التوجهات العالمية في القطاع، بما يسهم في خلق منظومة متكاملة تفتح آفاقاً واسعة لنمو الأبحاث والابتكارات وتطوير الكفاءات، وإعداد جيل واعد من الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في المجال.

التعريف بالمنتجات

أتاحت الهيئة عبر جناحها في قمة الويب لمجموعة من الشركات الناشئة المنضمة لبرنامج مسرعة الأمن السيبراني، التعريف بمنتجاتها أمام الخبراء والمختصين ورواد التقنية الدوليين، كما ناقشت خلال الجلسات الحوارية وورش العمل المصاحبة لأعمال قمة الويب، الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات صناعة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في السعودية، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه.

