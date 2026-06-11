الأمم المتحدة تختار الرياض مقرا لأول مكتب عالمي للأمن السيبراني تابع لمعهدها للتدريب

اختارت منظمة الأمم المتحدة، ممثلة في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، العاصمة الرياض مقرا لأول مكتب تابع للمعهد على مستوى العالم يُعنى بالأمن السيبراني، في خطوة تبرز المكانة المتقدمة التي حققتها السعودية في قطاع الأمن السيبراني.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في بناء القدرات السيبرانية، وتطوير السياسات والبرامج البحثية والتدريبية الهادفة إلى رفع الجاهزية والصمود السيبراني على المستوى العالمي.

توقيع اتفاقية المقر في الرياض

جاء الاختيار خلال مراسم توقيع اتفاقية مقر بين السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، في مقر الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في مدينة الرياض.

مبادرات وبرامج لبناء القدرات السيبرانية

سيعمل المكتب، الذي يتخذ من الرياض مقراً له، على إطلاق عدة مبادرات ومشروعات في مجال بناء القدرات وتطوير السياسات المرتبطة بالأمن السيبراني، وتنفيذ برامج الأبحاث والتطوير المشتركة، بما يسهم في تنمية مهارات مجموعة واسعة من المستفيدين والمتخصصين في المجال، وتعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي.

بناء القدرات السيبرانية

تتوافق مستهدفات مكتب معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث المعني بالأمن السيبراني مع مسارات المبادرة العالمية لبناء القدرات الدولية في الفضاء السيبراني التي أطلقتها السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لا سيما في مجالات برامج البحث والتطوير، والبرامج التدريبية، وورش العمل.

وتستهدف الجهود تنمية مهارات مجموعة واسعة من المستفيدين، من بينهم صناع السياسات، وأجهزة إنفاذ القانون، والدبلوماسيين، والمتخصصين في الأمن السيبراني من مختلف دول العالم.

إشادة بقطاع الأمن السيبراني السعودي

أكد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد المزيد، في كلمته أن اختيار الأمم المتحدة، ممثلة بمعهدها للتدريب والبحث، الرياض مقرا لمكتب معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث في مجال الأمن السيبراني، يأتي امتدادا للمكانة الدولية الرائدة التي تحتلها السعودية في القطاع وفق مختلف المؤشرات العالمية.

وأشار إلى أن السعودية حافظت للعام الثاني على التوالي على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني وفق الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025، كما صنفتها الأمم المتحدة، عبر وكالتها المتخصصة بتقنية المعلومات والاتصالات، نموذجا ضمن الفئة الأعلى (Role Model) في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024.

الرياض شريك عالمي لتعزيز الصمود السيبراني

أكدت المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ميشيل ماكدونو، أن إطلاق أول مكتب تابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) على مستوى العالم يُعنى بالأمن السيبراني، واختيار الرياض مقراً له، يعكس موقع السعودية ودورها المحوري في دعم الجهود الدولية في المجال.

وشددت على أن الأمن السيبراني أصبح اليوم أولوية عالمية، الأمر الذي يجعل الحاجة إلى تعزيز التعاون الدولي أكثر إلحاحاً، بما يسهم في رفع مستويات الصمود السيبراني على المستوى الدولي.

وأضافت ماكدونو أن مكتب معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) في الرياض سيعمل بالتعاون مع الشركاء على سد الفجوات في القدرات السيبرانية على المستوى الدولي، وتحويل المخاطر المشتركة إلى صمود سيبراني مشترك، من خلال ربط الكيانات والمؤسسات في مختلف مناطق العالم.

السعودية مركز إقليمي ودولي للأمن السيبراني

تستضيف السعودية عدداً من المقرات والكيانات الإقليمية والدولية المتخصصة في الأمن السيبراني، من أبرزها مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، ومركز الاقتصاديات السيبرانية الذي أُسس بالشراكة بين مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني والمنتدى الاقتصادي العالمي.

ويعزز اختيار الرياض مقراً لأول مكتب عالمي للأمن السيبراني تابع لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث مكانة السعودية بوصفها مركزاً دولياً رائداً في بناء القدرات السيبرانية وتطوير السياسات والبرامج الداعمة لأمن الفضاء السيبراني على المستويين الإقليمي والعالمي.