الأخبار

اكتمال مشاريع مدن الورد في جازان بإنتاج سنوي 713 ألف كيلوجرام

عبدالعزيز الفكي
عبدالعزيز الفكي من الدمام
الثلاثاء 31 مارس 2026 14:23 |2 دقائق قراءة
اكتمال مشاريع مدن الورد في جازان بإنتاج سنوي 713 ألف كيلوجرام

أكمل برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية" مراحل  تنفيذ مشاريع تطوير قطاع الورد والنباتات العطرية في منطقة جازان، تمهيدا لدخولها حيز التشغيل، وتشمل مدن الورد، ومشاتل متخصصة، ومصانع لاستخلاص الزيوت العطرية، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي للبرنامج  ماجد البريكان.

 وقال البريكان إن المشاريع شملت إنشاء مدن ومشاتل للورود والنباتات العطرية في محافظتي أحد المسارحة وأبو عريش - المتنزه الوطني-  إلى جانب إنشاء مصنع لاستخلاص الورد ومشاتل إضافية في أبو عريش، في إطار تطوير سلاسل القيمة للقطاع ورفع كفاءته الإنتاجية.

مشاريع على مساحة 300 هكتار لزراعة 118 ألف شجرة

وأوضح أن المساحة الإجمالية لمشاريع الورد تبلغ نحو 297 هكتارا، تستهدف زراعة 118 ألف شجرة ورد، بإنتاج سنوي متوقع يصل إلى 713 ألف كيلوجرام من الورد، إضافة إلى نحو 4600 كيلوجرام من الزيوت العطرية، ما يعزز الإنتاج المحلي ويدعم الصناعات التحويلية المرتبطة بالورد والنباتات العطرية.

وأشار البريكان إلى أن مشروع «مدن الورد» يهدف إلى تطوير زراعة الورد في جازان، من خلال إدخال أصناف نباتية عطرية جديدة، وتطبيق تقنيات حديثة لترشيد استهلاك المياه عبر استخدام المياه المجددة، إضافة إلى تحسين عمليات القطاف والنقل لرفع جودة المنتج. كما يشمل المشروع إنشاء مزارع نموذجية وبيوت محمية متقدمة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على أحدث التقنيات الزراعية.

مصنع بتقنيات حديثة لاستخلاص الزيوت العطرية

وفي جانب التصنيع، أوضح أن مشروع مصنع استخلاص الورد يستهدف دعم المزارعين وتعظيم الاستفادة من المحصول ومخلفاته، عبر تطبيق تقنيات حديثة في استخلاص الزيوت العطرية، مبيناً أن المصنع سيقام على مساحة تتجاوز 2000 متر مربع، ويضم مرافق متكاملة للإنتاج والتعبئة والخدمات المساندة.

استكمال دراسة مشروع مركز الورد في الطائف

كما لفت إلى أن مشروع مركز الورد في الطائف، الذي يجري استكمال دراساته، يهدف إلى إنتاج شتلات عالية الجودة، والحفاظ على الأصناف النباتية، وتطوير إنتاج الزيوت العطرية وفق أفضل الممارسات الزراعية، بما يسهم في رفع الإنتاجية واستدامة القطاع.

وأكد أن هذه المشاريع تمثل دفعة تنموية لصغار المنتجين، من خلال تحسين الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم ورفع مستويات الدخل، إلى جانب دعم المجتمعات الريفية وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

