شهد مجمع أرامكو السكني في مدينة الظهران افتتاح ثاني متجر لبيع المُنتجات المعفية من الضرائب للدبلوماسيين المعتمدين لدى السعودية، بعد الفرع الأول الذي اُفتتح في حي السفارات بالرياض رسميًا في يونيو 2023م.

ويهدف المتجر إلى توسيع نطاق خدماته للدبلوماسيين والمقيمين من ممثلي البعثات الرسمية في المنطقة، عبر تقديم تجربة تسوق مُتكاملة ومنتجات معفاة من الضرائب وفق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961، كما سيعمل على التخفيف على الدبلوماسيين عناء طلبات استرداد مبالغ الضرائب بشكل دوري أو عند مُغادرتهم البلاد؛ إما لقضاء عطلهم الموسمية أو لانتهاء خدمتهم الرسمية.